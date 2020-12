Mis à jour le 12/09/2020 à 12:18 PM

La phase 2 s’est terminée la semaine dernière et le champion de la Ligue 1 car Cristal sportif, Université des sports Oui Ayacucho FC Ils se battent dans les Play Offs pour le titre, cependant, les autres équipes ne perdent pas de temps et analysent déjà l’équipe qu’elles auront la saison prochaine.

Alliance universitaire C’est l’une des équipes qui a travaillé avec le plus de hâte pour recruter des joueurs et, jusqu’à présent, elle a recruté 7 footballeurs, dont Diego Manicero, Renato Espinoza et Jair Córdova. De plus, il a renouvelé plusieurs fois des joueurs clés cette saison, comme Julio Landauri et Jack Durán.

D’un autre côté, Université des sports Il a mis les batteries et a engagé Alex Valera, un attaquant de 24 ans qui a joué cette saison avec le maillot du Deportivo Llacuabamba. Bien que son club n’ait pas pu ajouter les unités nécessaires pour rester en Première Division, le talent et le travail du footballeur ont permis à l’un des plus grands de le regarder.

Alliance de LimaEn revanche, il reste dans une situation d’incertitude car il ne sait pas si sa réclamation devant la fédération péruvienne de football se poursuivra et il pourra rester en Ligue 1 pour 2021. Pour cette raison, les négociations qu’ils avaient visées avec certains joueurs ont été Paralysés et la seule nouvelle officielle dans l’équipe de La Victoria sont les pertes d’Arroé, Ascues, Gomez et Duclós, qui ont mis fin à leur contrat cette année.

Dans la même veine, le directeur sportif du club, José Bellina, a admis que bien qu’il y ait des conversations avec certains footballeurs qui réfléchissent aux renforts de la saison suivante, tout est au point mort en raison de la situation du club.

«Il y a eu des conversations avec certains footballeurs, toujours dans le cadre légal, des progrès avaient été réalisés, mais comme nous sommes dans une situation d’incertitude, tout est en attente. Nous attendons que cela commence à s’exécuter », a déclaré le responsable en conversation avec GOLPERU.

Consultez les tableaux que nous avons préparés ci-dessous pour connaître les ajouts, les annulations et les renouvellements de l’équipement du Ligue 1.

LIGUE 1

Académie Cantolao

RenouvellementsSandro RengifoYuriel Celi

Alliance universitaire

RenouvellementsDamián Ísmodes’Neka ‘VílchezJair CórdovaJosé CanovaEdinson ChávezJuan CámaraVíctor PeñaJulio LandauriJonathan ÁvilaJack DuránRenato EspinozaDiego MoralesDiego Manicero

Ayacucho FC

Décharges Renouvellements Ernest Nungaray

Carlos A. Mannucci

Ajouts Décharges Renouvellements Tarek CarranzaPablo Peirano (DT)

Carlos Stein

Ajouts Décharges RenouvellementsDiego Manicero

Cesar Vallejo

Renouvellements de déchargesRodrigo CubaJosé Del Solar (DT)

Scienceno

DéchargesRenouvellementsPier LarrauriDaniel FerreyraDamián ÍsmodesAbdiel Ayarza

Cusco FC

DéchargesRenouvellementsYorkman TelloDanilo CarandoMiguel CarranzaEdson AubertEdinson ChávezJosé RiveraSandro Rengifo

Sports binationaux

RenouvellementsMaicol BalantaYorkman Tello

Sports municipaux

Ajouts DéchargesRenouvellementsFranco Navarro (DT) Víctor RiveraDiego MeliánJean Pierre Archimbaud

Melgar

Décharges Renouvellements Edson Aubert

San Martin

Ajouts DéchargesRenouvellementsJosé BolívarHéctor Bidoglio

Cristal sportif

Sport Huancayo

Renouvellements de déchargesJavier TraucoCarlos NeumannJoel PintoEllington CostaVíctor Peña

Garçons de sport

DéchargesRenouvellementsFernei IbargüenPaolo de la HazaPiero RattoErnest NungarayTarek CarranzaPier LarrauriJosé Bolívar

Université des sports

Hauts Bas Renouvellements Alex Valera

UTC

Ajouts DéchargesRenouvellementsPablo Garabello (DT) Franco NavarroJosue EstradaGaspar GentileRenato EspinozaSalomón Libman

LIGUE 2

Alliance de Lima

DéchargesRenouvellementsJoazhino ArroéCarlos AscuesFrancisco DuclósAlexi Gómez

