Jeudi dernier, UTC dit au revoir à Franco Navarro qui a accepté de nouveaux défis au Deportivo Municipal. Cependant, dans l’équipe de Cajamarca, ils avaient déjà une option pour le remplacer et ce vendredi, il a officialisé, via ses réseaux sociaux, l’Argentin Pablo Garabello en tant que nouveau stratège.

«Bienvenue dans le nord de Gavilán! Le président Joaquín Ramirez accueille le directeur technique, Paul Garabello, et nous lui souhaitons plein succès dans ce nouveau défi sportif à la tête de notre institution », a écrit UTC dans ses réseaux.

«Pablo Garabello, directeur technique argentin, a été entraîneur adjoint du directeur technique José Nestor Pokerman dans l’équipe nationale colombienne, réussissant à se qualifier pour deux Coupes du monde consécutives. Il a dirigé des équipes telles que Cúcuta Deportivo et Fortaleza Club de Colombie, Club Deportes Toluca et Tigres de México », souligne le club dans sa publication.

Les adieux émotionnels de l’UTC à Franco Navarro

UTC a dédié quelques mots à Franco Navarro, qui montre la grande marque qu’il a laissée dans le “ Gavilán ”, où il a eu l’occasion de consolider une équipe qui cette saison se situait à la septième place du tableau des positions cumulées, avec un classement à la Coupe d’Amérique du Sud l’année suivante.

«C’est juste à bientôt. Personne ne change le temps vécu, et ici à Cajamarca vous laissez derrière vous un passe-temps qui vous attend à bras ouverts, c’est votre équipe, c’est votre maison. Merci pour tout votre temps, votre patience et votre expérience, c’est le football et vous le savez mieux que quiconque », commence le message émotionnel.

«Avec trois tournois internationaux dans votre héritage et une infinité d’anecdotes, nous vous remercions aujourd’hui d’avoir su mener cette équipe de Cajamarca en triomphes et plus encore en défaites. Merci Franco », poursuit-il.

