Les enquêtes sur les audios qui impliquent la corruption de l’arbitre Miguel Santiváñez dans le match de Sport Chavelines et Alianza Atlético, pour les demi-finales de la Ligue 2, poursuit son parcours. A cet égard, le président de la Commission nationale des arbitres, Juan Sulca, a exprimé son soutien à la plainte, bien qu’il ait demandé qu’aucun procès ne soit avancé.

«Il y a une plainte contre M. Santiváñez, pour un prétendu arrangement par une partie. En tant que Commission nationale des arbitres, nous nous conformons à la remise de la documentation que le club des Chavelines nous a remise pour justifier sa plainte auprès des instances respectives de la Fédération », a déclaré Sulca à« Full Deporte por Depor ».

Ces instances seraient la commission d’intégrité, la commission d’éthique et enfin la commission de justice, qui sera chargée d’annoncer le verdict de l’affaire. «À la suite de ces enquêtes, une résolution sortira. C’est en cours et je comprends que cela a déjà commencé, nous ne pouvons donc qu’en attendre les résultats », a-t-il déclaré.

Concernant la présence de pots-de-vin dans le football péruvien, il a admis que «le cas de Santiváñez m’a surpris, car nous n’avons jamais eu de plainte de ce type. Le plus important pour nous est d’arriver à la vérité, je ne peux pas porter de jugement à l’avance maintenant, car il y a une enquête et nous en tirerons des conclusions. Nous devons être prudents, car il y a un processus d’enquête en cours ».

Bien entendu, il a réitéré qu’il n’y avait pas eu de cas similaire auparavant. «Que j’ai connaissance d’un autre fait, non. M. Santiváñez est issu d’une carrière de plusieurs années, il n’est pas un nouvel arbitre, en plus d’avoir ajouté des matches internationaux. Je pense que le plus important est d’attendre les résultats des enquêtes et de là, nous aurons une idée conclue, ce qui est le plus nécessaire ».

Sur la sanction qui pèse sur SantiváñezSulca a déclaré qu ‘«il est suspendu pour une durée indéterminée, du moins jusqu’à ce que les enquêtes soient terminées. C’est ce qui se passe dans ce cas, jusqu’à ce que le degré de responsabilité soit déterminé. Cette sanction est également connue de la commission d’arbitrage de la Conmebol, qui est la procédure qui correspond à être juge de la FIFA ».

