Mis à jour le 30/10/2020 à 13:46

Mondiaux 2020, la Coupe du monde League of Legends presque fini. Le samedi 31 octobre à 5h00 (heure péruvienne) la grande finale du tournoi se jouera entre Suning, représentant de la Corée du Sud) et DAMWON Gaming (Chine).

L’ensemble de l’événement a eu lieu à Shanghai, en Chine, pendant la pandémie de coronavirus. Grâce aux efforts de Riot Games et du gouvernement local, il a été possible de prévenir les infections et d’assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées.

Eh bien, après un contrôle sanitaire rigoureux, il a été confirmé que la Grande Finale aura lieu au stade Pudong de Shanghai avec le public. Bien entendu, tous les sièges ne seront pas pourvus; une participation de jusqu’à 6 000 spectateurs en direct est attendue.

Date et heure de la finale des Mondiaux 2020 en Amérique latine

Mexique: 04h00 31 octobreColombie, Pérou, Équateur et Panama: 05h00 31 octobreVenezuela, Bolivie et Porto Rico: 02h00 31 octobreArgentine, Chili, Paraguay, Uruguay et Brésil: 07h00 31 octobre

Où regarder la finale des Mondiaux 2020

La grande finale entre Suning et DAMWON Gaming sera diffusée sur les chaînes officielles de Riot Games dans toutes les langues. Vous pouvez suivre la transmission à travers Tic et YouTube de la LLA (Ligue latino-américaine).

Toute l’équipe de la ligue s’est rendue disponible pour diffuser le tournoi du début à la fin.

