Mis à jour le 20/11/2020 à 19:31

League of Legends a ouvert son marché des transferts et a également activé le patch de pré-saison. Le plus grand changement dans cette mise à jour concerne les éléments, qui changent complètement le gameplay et la méta actuelle du jeu.

Bien sûr, cette étape n’est qu’un test; il est donc normal que nous nous heurtions à des déséquilibres. Au cours des derniers jours, nous avons vu que Twitch et Udyr sont maintenant passés au lot de champions qui s’arment avec une puissance au lieu de dégâts.

Riot Scruffy a partagé son bilan de la pré-saison jusqu’à présent sur le blog officiel du jeu.

“Nous nous attendions aux interruptions. Avec de tels changements, nous nous attendions à beaucoup de temps d’adaptation au cours des premières semaines. Jusqu’à présent, nous prenons soin de ce que nous attendions, c’est-à-dire beaucoup de travail d’équilibre qui doit être fait sur les objets, les runes et les champions. Nous nous en occupons le plus rapidement possible. Nous avons déjà effectué 2 corrections de solde et préparé une version volumineuse uniquement dans les deux premières semaines.Il y a trop de dégâts d’éclatement sur les objets. Ce que nous avons vu au lancement et que nous cherchons à ramener, c’est la quantité de rafales provenant des activations actives et des objets. Parce que les dégâts d’objets sont souvent assez fiables, nous ne voulons pas mettre trop de puissance ici et saper les contre-stratégies sur les ensembles de champions.Les choix sont, pour la plupart, bons. Nous constatons que la plupart des champions ont une bonne gamme d’options viables et nous voulons continuer à les développer dans nos prochaines versions. Les joueurs ont tendance à se tourner vers leurs choix préférés confortables, mais choisir les objets correctement pour correspondre à l’état du jeu vous donne un énorme avantage. Si vous l’avez manqué, notre structure de solde d’articles récemment publiée montre nos objectifs en matière de diversité d’options d’articles. Nous ne nous attendons pas à atteindre ces chiffres chez 100% des champions, mais nous espérons les obtenir dans la grande majorité.Le plomb augmente, c’est-à-dire l’effet domino. De manière surprenante, les premiers indicateurs semblent montrer que l’effet domino est légèrement inférieur à la normale en pré-saison par rapport à 10.22. En règle générale, à mesure que les joueurs apprennent de nouveaux systèmes, cet effet augmente en raison des différences de compétences plus larges dans un jeu. Pour le moment, nous ne ferons rien à ce sujet car une petite réduction de l’effet domino est toujours dans notre état idéal pour le jeu. “

D’autre part, les changements suivants ont été présentés et viendraient bientôt.

“Clarté de l’icône: Dans les prochaines versions, nous apporterons plusieurs améliorations aux icônes d’objets pour améliorer leur clarté et leur lisibilité (en particulier dans les petites tailles). En particulier, nous allons tonifier l’intensité et la quantité de détails dans les éléments d’arrière-plan et veiller à ce que l’avant-plan et l’arrière-plan aient un fort contraste pour une silhouette claire.Similitude des icônes: Une autre amélioration de l’icône sur laquelle nous travaillons consiste à identifier les cas où deux objets sont trop similaires et créent de la confusion. Spell Stealer’s Edge et Hailblade sont un exemple d’objets dont nous voulons changer la couleur et la silhouette pour faciliter leur distinction.Rendu des icônes: Juste pour la qualité visuelle et le style artistique, nous voulons rendre une passe sur certaines icônes pour les mettre à la hauteur. Cela les fait se sentir moins «plastiques» et plus comme des armes fantastiques puissantes.Mise à l’échelle du magasin: Nous travaillons actuellement sur la possibilité de faire évoluer le magasin de haut en bas pour correspondre aux préférences de chaque joueur. Cela sera disponible dans les prochaines versions. À plus long terme, nous souhaitons ajouter des options de mise à l’échelle plus avancées, telles que la mise à l’échelle des icônes d’objets spécifiquement dans la vue Tous les objets.Pin du panneau d’accès rapide: une fonctionnalité très demandée sur laquelle nous travaillons également pour le deuxième trimestre de l’année est la possibilité d’épingler les panneaux d’accès rapide ouverts (avec des bottes, des pots et un inventaire). »Écoutez« DeporPlay »sur Spreaker.