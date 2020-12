Mis à jour le 18/12/2020 à 20:11

Il ne fait aucun doute qu’Isurus est l’un des clubs les plus importants d’Amérique latine. Actuellement, le club argentin participe aux plus grands tournois CS: GO et à la Ligue latino-américaine de League of Legends.

Eh bien, après un marché des transferts mouvementé, les requins ont trouvé de nouveaux talents. Rappelons qu’à la fin de la saison 2020, ‘Oddie’, le joueur péruvien considéré comme la meilleure jungle d’Amérique latine, a pris sa retraite.

Eh bien, à travers une vidéo sur leurs réseaux sociaux, ils ont annoncé leurs six membres pour la saison 2021.

Tomas ‘Zero’ Colangelo sera le top-laner, Sebastián ‘Tierwulf’ Mateluna revient à la LLA pour le rôle dans la jungle, en remplacement d’Oddie. Édgar ‘Seiya’ Bracamontes et Fabián Warangelus Llanos renouvellent leur contrat et Diego ‘Shu Hari’ Placencia les soutiendra.

Pour cette saison, ils ont choisi d’embaucher un remplaçant dans la jungle: le joueur argentin de 20 ans Ignacio «Style» Pezoa.

«Jirall», «Slow» et «Oddie» ont été officiellement retirés des compétitions de League of Legends. Sans aucun doute, un tout nouveau défi pour Isurus, qui cherchera le titre avec de jeunes stars.

Que pensez-vous du modèle Isurus? D’autres équipes comme All Knights ont également annoncé de nouvelles recrues comme le joueur coréen Kim Bae-in (soutien).

#ISGLOL La combinaison parfaite d’expérience et de sang jeune, dirigée par les meilleurs de la région. Allons-y pour tout. Rendez-vous à #LLA 2021. # GoISG 🦈 pic.twitter.com/zrBl0Zh2GS – Isurus (@teamisurus) 18 décembre 2020

