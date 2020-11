Mis à jour le 11/10/2020 à 19:40

Riot Games a fait sensation en Amérique du Sud avec les eSports régionaux de League of Legends qui donnent la possibilité aux clubs amateurs d’accéder à la Ligue latino-américaine. La Ligue des Gardiens de Claro se joue au Pérou; Argentine, Master Flow League; La Colombie a la Golden League; Chili, Ligue d’honneur Entel.

Toutes ces ligues définissent leurs représentants pour le Tournoi de Promotion / Relégation, qui est la dernière étape à rêver d’un poste dans la LLA du Mexique, le plus haut niveau de la région.

Après plusieurs mois d’activité compétitive en Amérique du Sud, il est plus que clair que la Master Flow League a gagné de nombreux téléspectateurs, actuellement l’une des plus réussies et devenue une référence pour la région. En plus, bien sûr, d’avoir les équipes (avec le Chili) dont ils se battent toujours pour la promotion.

Malheureusement, les nouvelles ne sont pas encourageantes concernant la saison 2021. Huit des dix équipes qui composaient le championnat en 2020 n’ont pas trouvé d’accord avec LVP Argentina et se sont officiellement retirées.

Malgré cela, en ce moment a lieu la Super Flow Cup, une courte coupe de pré-saison qui rassemble des équipes importantes telles que River Plate, 9z et Furious Gaming. Pour l’instant, on ne sait pas s’ils reviendront dans la ligue.

