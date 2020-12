Mis à jour le 17/12/2020 à 11:57

Le compétitif de League of Legends se termine normalement avec les Mondiaux 2020, la Coupe du monde. Cependant, cette année a été inhabituelle pour l’eSport. De nombreux événements ont dû être reportés et d’autres annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Riot Games n’a pas été vaincu par le virus et a réussi à organiser sa Coupe du monde; ainsi que la planification d’un dernier événement plus tard cette année. Contre toute attente, le développeur a annoncé All-Star 2020.

Il s’agit d’un tournoi d’exhibition auquel participent les joueurs professionnels les plus en vue de toutes les régions compétitives, y compris l’Amérique latine. Cette édition d’All-Star sera entièrement en ligne. Tous les joueurs, professionnels et influences, joueront depuis chez eux ou depuis les studios régionaux les plus proches.

Pour cette raison, le tournoi a été modifié en deux étapes: Underdog Uprising et Superstar Showdown.

Soulèvement des outsiders

«Le vendredi 18 décembre sera une journée pleine de confrontations entre les régions voisines, où les petites régions tenteront de dépasser la puissance régionale la plus proche. Les équipes seront composées des meilleurs professionnels, choisis par les fans. », Décrit le site officiel de l’événement.

Affrontement de superstar

«Du 19 au 20 décembre, trois super équipes s’affronteront, chacune de LCK, LCS, LEC et LPL. La LCK et la LPL se rencontreront dans l’arène virtuelle samedi, tandis que la LCS et la LEC s’affronteront dimanche. “

Où regarder All-Star 2020

Vous pouvez suivre League of Legends All-Star 2020 via les chaînes officielles de Riot Games à l’adresse Tic et Youtube. N’oubliez pas que la division latino-américaine aura la transmission en espagnol.

Représentants d’Amérique latine à All-Star 2020

LEC

Avantages:

BwipoSelfmadeHumanoïdeHans SamaHylissang

Légendes:

VizicsacsiAmazingMithyEn cours, revenez bientôt!

Rois de la file d’attente:

SivHDOverpowNowayCorobizeElwind

LCK

Avantages:

CannaCanyonFakerDeftBeryL

Légendes:

MaRinAmbitionPawNPraYMata

Rois de la file d’attente:

HojinGaryNaraKyleCrazyCatMadLife

LCS

Avantages:

En cours, revenez bientôt! BroxahJensenTacticalCoreJJ

Légendes:

En cours, revenez bientôt!

Rois de la file d’attente:

En cours, revenez bientôt!

LPL

Avantages:

Vote local toujours en cours, revenez bientôt!

Légendes:

gogoingmlxgMisayaWeixiaopyl

Rois de la file d’attente:

En cours, revenez bientôt!

CBLOL

LCL

PatronAhahacikNomanzGadgetSantas

LJL

EviBlankZerosYutaponGaeng

TOUT

AcceJosedeodoAlonedWhitelotusOmbre

OPL

ChippysBabipTallyRaesCupcake

TCL

ArmutRobinBleuZeitnotJapon

PCS

HanabiKongyueUniboyUnifiéKaiwing

VCS

ZerosLeviDia1SlayderPaletteÉcoutez “DeporPlay” sur Spreaker.