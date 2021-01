Mis à jour le 19/01/2021 15h10

Les mouvements de la Ligue latino-américaine de League of Legends ils ne s’arrêtent pas. Les équipes clôturent leurs dernières recrues pour la saison 2021 et Riot Games recrute de nouveaux talents pour la table d’analyse.

José “Plugo«Pérez est l’un des joueurs professionnels de LoL les plus titrés du Chili. Son passage chez Kaos Latin Gamers l’a catapulté dans la ligue la plus élevée de la région, main dans la main avec All Knights.

Malheureusement, il n’a passé qu’un an et demi avec l’équipe et a annoncé sa retraite en mai 2020 après avoir remporté l’Apertura. Ils n’ont que 23 ans et il est déjà à la retraite de la compétition League of Legends mais il a tout un sac à dos de titres. Il a même participé à la Coupe du monde, Mondiaux 2018, avec KLG.

La prochaine étape de la carrière de «Plugo» sera sur la table d’analyse LLA. C’est ainsi que le concours a annoncé sa nouvelle signature:

«Chaque table d’analyse a besoin d’un garçon d’anniversaire qui sait rouler sur le sol comme nul autre, et si nous ajoutons également des championnats et de l’expérience professionnelle, rien ne peut mal tourner, n’est-ce pas? Bienvenue @Plugolol sur #LLA! ».

