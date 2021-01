Mis à jour le 15/01/2021 17h04

Il y a actuellement plus de 150 champions en League of Legends et l’équilibre du jeu devient de plus en plus difficile. Malgré cela, Riot Games a réussi à garder son jeu assez stable, notamment avec le dernier patch de la pré-saison, qui a complètement changé le magasin d’objets.

Le titre a été lancé il y a 10 ans et il y a plusieurs détails en suspens que le développeur doit aborder. Certains champions n’ont pas reçu d’améliorations ou de soldes depuis longtemps et ce serait le meilleur changement pour Rammus.

Pour l’instant, on ne sait pas encore quand la mise à jour arrivera mais le gameplay designer Mark “Scruffy” Yetter a partagé une vidéo sur son compte Twitter où il détaille le changement de la capacité ultime du personnage.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, il s’agit d’un examen de sa capacité ultime. Bientôt, le personnage sautera vers sa cible pendant qu’il roulera pour le soulever dans les airs.

Le passif des dégâts dans la zone est maintenu mais sa «provocation» est modifiée. Taunt prendra désormais 12 à nouveau disponible à tous les niveaux. Avant cela prenait 10 secondes au niveau maximum.

La durée de la «provocation» sera comprise entre une et deux secondes au lieu de 1,25 à 2,25.

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.