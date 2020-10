Mis à jour le 31/10/2020 à 14:53

Pour célébrer 10 ans de League of Legends, Jeux anti-émeute introduit de nouveaux jeux qui sortiront dans les années suivantes. Pour l’instant, les joueurs peuvent déjà profiter très prochainement de Valorant, du jeu de tir, de Legends of Runeterra, du titre de la carte et de Wild Rift.

Ce dernier est également un MOBA issu de l’univers LoL mais adapté pour les mobiles Android et iOS. Au cours de cette année, la bêta fermée a été activée dans plusieurs pays comme le Brésil et en 2021 elle sera déjà accessible à tous.

Mais ces jeux ne sont pas les seuls en développement. Après la fin de la Coupe du monde de League of Legends, la société a partagé une bande-annonce pour un nouveau jeu appelé Ruined King: A League of Legends Story.

Ce titre fait partie de leur programme Riot Forge, qui compte plusieurs développeurs externes qui créeront des jeux basés sur l’univers Runeterra.

«De Airship Syndicate vient Ruined King: A League of Legends Story, un RPG solo au tour par tour mettant en vedette les champions les plus audacieux de Bilgewater. Incarnez Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri ou Pyke, et entrez dans le cœur sombre de Black Mist. Il arrivera sur consoles et PC début 2021. », lit-on dans la description du jeu.

