L’une des grandes surprises de Jeux anti-émeute en 2020, c’était tout le contenu pour lequel ils ont publié League of Legends. Alors que de nombreux jeux ont ralenti leur développement, le MOBA a pris sur lui d’ajouter jusqu’à six champions.

Le premier sur la liste est Sett, ce top-laner, jungler et supporter qui est devenu l’un des combattants les plus puissants. Il a posé ses poings sur la méta du jeu car il présente essentiellement un bouclier de vie entier et d’énormes dégâts réels.

Samira est également une autre des champions qui ont été lancées en 2020. Le tireur d’élite est l’un des plus forts, c’est pourquoi elle est presque toujours sur la liste de blocage ou d’interdiction dans les matchs classés. Plus il frappe, le passif le charge et il peut activer sa capacité ultime d’infliger des dégâts de zone comme Katarina.

Ces deux sont suivis par Lilia. Il est le champion le plus rapide de Summoner’s Rift, devant Rammus et Hecarim. Les dégâts de capacité sont armés et ont des dégâts par seconde dans ses capacités.

Yone, le frère de Yasuo, a également atteint la faille. Il y a peu à dire sur ce champion car il a la même jouabilité que son frère. Seraphine est passée du statut d’influenceur virtuel à celui de champion de League of Legends.

Seulement dans la présentation du personnage, il a été baptisé Sona 2.0, car il a les mêmes capacités mais amélioré; à la différence qu’il est beaucoup plus viable pour la ligne médiane.

Enfin, il y a Rell, le personnage qui est venu à League sans douleur et sans gloire. Il a actuellement un pourcentage de sélection de 6,7% et un pourcentage de victoire de 47,6%. Un personnage qui, s’il ne reçoit pas d’améliorations, tombera dans l’oubli.

League of Legends – Tous les champions sortis en 2020 et Impressions. (Photo: Riot Games)