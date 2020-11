Mis à jour le 12/11/2020 à 11h31

Le MOBA League of Legends à la recherche d’un nouveau marché: les mobiles Android et iOS. Riot Games fait vivre la communauté MOBA depuis plus de 10 ans et cherche désormais à conquérir un nouveau marché: Android et iOS.

La version réduite de LoL sur les mobiles porte le nom de Faille sauvage et ce n’est pas un simple «port». C’est vraiment un nouveau jeu qui présente des champions de League of Legends et des mécanismes modifiés pour toucher les commandes.

Tout au long de 2020, la société de développement a testé la version bêta fermée et ouverte dans diverses parties du monde. Récemment, des serveurs ont été ouverts pour plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine devrait ouvrir ses serveurs en 2021.

Avant d’attendre, vous devez connaître les exigences minimales pour savoir si votre téléphone portable est compatible avec Wild Rift.

Exigences minimales – Android

1,5 Go de RAM Processeur GPU Qualcomm Snapdragon 410 Adreno 306

Exigences minimales – iOS

Sur iOS, iPhone 6 ou supérieur

Dates de la bêta de Wild Rift

L’Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande ont déjà joué le jeu depuis le 27 octobre. L’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Océanie, la Russie, Taïwan, la Turquie, le Vietnam sont les prochaines régions à obtenir le jeu.

Amérique latine, d’autre part, présentera le jeu au cours du deuxième trimestre de 2021.

