Maissa tente de battre un acteur culturel, avec Saha en arrière-plan. | Miki Lopez

Un nouvellement promu sous le nom de Loyauté s’est opposé au tout-puissant Leonesa Culturel pour faire une séance plénière: victoire et leadership. Et c’est que ceux de Clemente continuent sans perdre (69 matchs se sont déjà passés sans le faire en championnat régulier) et ils dominent déjà leur sous-groupe. Le match d’hier aux Caleyes a suivi le scénario attendu, Cultural cherchant à dominer par la possession du ballon. Mais la loyauté a su vivre sans le ballon et n’a jamais été contre les cordes: elle a su se défendre et générer du danger contre elle. Le match n’aurait pas pu mieux commencer pour les locaux, qui en trois minutes avaient deux chances très claires: toutes deux aux pieds d’Unai. Dans le premier, Unai s’est retrouvé seul devant le gardien, mais il n’a pas marché rapidement pour terminer le heads-up face à Zubiaurre. Le prochain était un coup franc de l’avant et raté de peu. C’est à partir de là que le Culturel a commencé à montrer sa puissance et a enfermé la loyauté, sans toutefois l’atteindre. Il n’avait qu’une seule chance. C’est à une demi-heure dans une faute exécutée par Luque qu’il est parti. La loyauté a répondu avec une chance de Maissa, mais son tir a raté le cadre.

En seconde période, Loyalty a équilibré la possession. Parfois, il y avait plus de danger, et pas seulement à la réaction. Cependant, il a commencé à avertir la culture avec un tir d’Hector que Bussman s’était arrêté sans problème. Mais à la 67e minute arriverait le but qui allait tout changer après un penalty d’un défenseur culturel à la sortie d’un corner. Sandoval l’a calmement transformé à travers le centre piégé dans le but. Après le but, la Loyauté ne s’est pas rapprochée et a eu une chance aux pieds de Maissa que Zubiaurre soit arrêté en deux mi-temps. La Cultura a eu l’occasion d’égaliser le match avec un centre de Montes que Castañeda a terminé en faisant briller Bussmann, qui a également arrêté le tir après son rebond, également exécuté par Castañeda. Avec les balles suspendues de Cultural renversées, Kofie avait la peine contre elle, mais ne pouvait pas battre le but de la visite.