LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) LeBron James a pris note du moment où les Lakers de Los Angeles ont pris une avance de 24-8 sur les Trail Blazers lors du Kobe Bryant Day.

“ OK, il est ici dans le bâtiment ”, a déclaré James, pensa-t-il au moment où les deux numéros que Bryant portait au cours de sa carrière sont apparus sur le tableau de bord.

Les Lakers de Los Angeles ont dominé Portland le reste du temps lundi soir, remportant 135-115 pour prendre un avantage de 3-1 dans leur série éliminatoire.

James a récolté 30 points et 10 passes en 28 minutes avant de se diriger vers le banc à la fin du troisième quart. Les Lakers ont mené avec 38 points pour leur troisième victoire consécutive dans la série du premier tour, la première apparition de l’équipe en séries éliminatoires depuis 2013.

Après le match, James a détaillé le fardeau émotionnel à la fois d’honorer Bryant et de faire face à la fusillade de Jacob Blake, un homme noir, par des policiers à Kenosha, dans le Wisconsin.

«Je ne peux même pas profiter d’une victoire en séries éliminatoires en ce moment, ce qui est le plus triste, a-t-il dit.

James a longuement parlé de la fusillade, qui a déclenché de violentes manifestations. Blake, qui est resté hospitalisé lundi, a été abattu, apparemment dans le dos, alors qu’il se penchait dans son SUV alors que ses trois enfants étaient assis dans le véhicule.

«Nous avons peur en tant que Noirs d’Amérique», a déclaré James. ” Hommes noirs, femmes noires, enfants noirs. Nous sommes, nous sommes terrifiés. ”

Les Trail Blazers ont remporté le premier match mais ont semblé gazés au cours des deux derniers matchs. Damian Lillard, le MVP des matchs de classement dans la bulle NBA, avait 11 points avant de repartir avec une blessure au genou droit dans le troisième. Jusuf Nurkic avait 20 points et 13 rebonds.

Anthony Davis a ajouté 18 points en 18 minutes pour les Lakers avant de quitter le match à mi-chemin du troisième avec des spasmes au dos.

Les Lakers, première tête de série de la Conférence Ouest, peuvent clôturer la série mercredi.

Après le match, l’entraîneur des Blazers, Terry Stotts, a été invité à décrire la position de son équipe.

«Pas bien», dit-il.

«Vous avez perdu 1-3, c’est une position difficile contre une bonne équipe, a ajouté Stotts. «Nous allons nous regrouper, c’est un match à la fois. Vous pouvez briser tous les clichés, mais nous savons à quoi nous devons faire face lorsque vous êtes dans une bonne équipe 3-1, alors nous devons nous battre. ”

Il était considéré comme le “ Kobe Day ” car lundi était le 8/24, les deux numéros que Bryant portait au cours de ses 20 ans de carrière.

Los Angeles portait des maillots “ Black Mamba ” avec un écusson n ° 2 en forme de cœur pour honorer la fille de Bryant, Gianna.

Bryant, qui a été tué dans un accident d’hélicoptère avec sa fille en janvier, aurait célébré dimanche son 42e anniversaire.

«Être capable de perpétuer son héritage est quelque chose qui me touche, et c’est facile pour moi parce que j’ai mis le travail», a déclaré James. Et si vous voulez voir des résultats, vous devez y travailler. Ce n’est pas une question de victoires et de défaites. ”

Inspiré par Bryant, l’avance 24-8 des Lakers semblait fortuite et ils ont ensuite battu les Blazers 43-25 au premier quart.

Les Lakers menaient 80-51 à la demie. C’était le plus grand nombre de points en une demie pour Los Angeles dans un match éliminatoire depuis 1987.

James a réussi 3 points à environ 36 pieds, puis a hoché la tête de manière démonstrative alors que les Lakers prenaient une avance de 80-53.

Lillard a disloqué son index gauche lors du deuxième match et son compagnon de zone arrière CJ McCollum a joué avec une vertèbre fracturée dans le bas du dos.

Stotts a déclaré après le jeu qu’il n’avait pas de mise à jour sur le statut de Lillard. Il subissait une IRM.

TIP-INS

Lakers: Rajon Rondo n’a pas joué, gâchant encore une fois son retour d’une blessure au pouce droit. Rondo était une égratignure tardive du match 3 à cause de spasmes au dos.

Trail Blazers: F Zach Collins aura besoin d’une intervention chirurgicale à la cheville gauche. Collins venait de rentrer d’une blessure à l’épaule qui l’avait empêché de jouer une bonne partie de la saison.

SUIVANT

Le cinquième match aura lieu mercredi.

—

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP-Sports