LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) LeBron James a ajouté un autre record à son CV alors qu’il poursuit sa quête d’un quatrième titre en carrière.

Personne n’a joué autant de victoires en séries éliminatoires de la NBA.

James a marqué 36 points, Rajon Rondo a déclenché un rassemblement au quatrième quart et les Lakers de Los Angeles ont battu les Houston Rockets 112-102 mardi soir pour prendre une avance de 2-1 dans leur série éliminatoire de la Conférence Ouest.

Le triomphe a donné à James sa 162e victoire en séries éliminatoires, record NBA, surpassant les 161 de l’ancien garde des Lakers Derek Fisher.

«C’est très humiliant, a dit James. “ C’est quelque chose dont je n’ai jamais rêvé. ”

James a eu sept rebonds, cinq passes et quatre blocs alors qu’il aidait à diriger la poussée défensive des Lakers en deuxième période. Les Rockets avaient 64 points à la mi-temps mais ont été retenus à 38 pour le reste du temps.

«Personne n’a plus d’impact sur la victoire que LeBron James», a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel. «C’est vrai pour cette saison. C’est pourquoi il devrait être MVP. Honnêtement, c’est probablement vrai dans l’histoire du jeu. Personne n’a plus d’impact que LeBron James. Le voir avoir cette statistique numérique réelle est juste une indication de cela. ”

James a franchi le cap avec l’aide de Rondo, qui est devenu le premier joueur à avoir au moins 12 points et cinq passes décisives au quatrième quart d’un match éliminatoire depuis James pour les Cavaliers de Cleveland le 22 avril 2010, selon STATS.

Rondo a terminé avec 21 points et neuf passes. Il a marqué huit points consécutifs lors d’une course de 10-0 au début de la période qui a mis les Lakers en tête pour de bon. Rondo a aidé sur l’autre panier pendant cette période.

«Je viens de prendre ce qui a été donné, a dit Rondo. «Cela a commencé sur la défensive pour moi. Les gars m’ont trouvé quand j’étais ouvert, et j’ai pris les photos avec confiance. Et j’ai des layups faciles. ”

Anthony Davis avait 26 points et Kyle Kuzma en a ajouté 14. James Harden a marqué 33 points et Russell Westbrook en avait 30 pour les Rockets.

L’attaquant des Rockets, Robert Covington, a été emmené au vestiaire après être entré en collision avec Davis au quatrième quart. Le côté gauche du visage de Covington a frappé le bras droit de Davis, tandis que le coude gauche de Covington a frappé le côté droit de Davis.

L’entraîneur de Houston, Mike D’Antoni, n’a pas eu de mise à jour sur Covington après le match.

Le match comportait 16 changements de tête et 15 égalités, aucune des deux équipes ne devançant de plus de six points jusqu’à ce que les Lakers prennent le contrôle tardivement.

«Trop de balles 50-50 que nous n’avons pas eues, trop souvent, nous n’avons tout simplement pas été tranchantes, a dit D’Antoni. «Nous n’avons tout simplement pas été rapides pour le ballon ou pour un jeu et cela nous a échappé. Ils ont frappé beaucoup de bons coups durs. Ce soir, ils nous ont eu. La prochaine fois, nous verrons ce que nous pouvons faire. ”

Rondo a aidé sur un layup par James qui a mis les Lakers en tête avec environ 10 minutes à jouer. Rondo a ensuite frappé un 3 points pour donner aux Lakers un avantage de 89-85, leur plus grande avance à ce point.

Après un temps mort à Houston, Westbrook a raté un tir et Rondo a coulé un autre 3. Rondo a ensuite volé le ballon à Harden et a fait un lay-up pour couronner la course de 10-0.

«Les séries éliminatoires Rondo sont réelles, a dit Davis. ” Son intensité augmente. Il veut garder le meilleur gars du périmètre. … Il tire très bien le ballon, fait les bonnes passes. Son QI est à un autre niveau. ”

LA contrôlait la dernière période pour le deuxième match consécutif. Les Lakers ont pris une avance de 21 points dans le deuxième match, mais ont battu Houston par 10 au quatrième quart pour gagner 117-109.

«Je pensais juste qu’en deuxième demie, ils avaient joué un peu plus fort que nous, a dit D’Antoni. «Nos jambes, nous avons été un peu lents dans beaucoup de choses, surtout du côté défensif. Nous n’avons pas créé suffisamment de chiffres d’affaires pour courir. ”

TIP-INS

Lakers: C JaVale McGee est revenu à l’action, jouant 6 minutes, mais G Dion Waiters n’était pas disponible après que les deux joueurs aient été blessés dans le match 2. Vogel a déclaré que Waiters est au jour le jour avec une aine tendue.

Rockets: Danuel House a raté le match pour ce que D’Antoni a dit être des raisons personnelles sans rapport avec COVID-19. House avait marqué 13 points sur le banc lors du match 2. … C’était la quatrième fois dans le mandat de D’Antoni que Houston partageait les deux premiers matchs d’une série éliminatoire. Dans les trois cas précédents, le vainqueur du troisième match a remporté la série.

SUIVANT

Le quatrième match aura lieu jeudi.

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP-Sports