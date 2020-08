LeBron James a énervé les jeunes joueurs de la NBA, mais pourquoi?

LeBron James a énervé un certain nombre de jeunes joueurs de la NBA cette semaine. Nous savons tout cela. Le pourquoi est un peu moins clair.

Mercredi, James et les différentes personnes encore présentes dans la bulle de la NBA se sont réunis pour une réunion à tous. Le but était de discuter si toutes les parties impliquées voulaient continuer à jouer la saison ou se mettre officiellement en grève après la fusillade de Jacob Blake par la police.

La réunion, de toute évidence, a été chauffée. James, Kawhi Leonard, les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers ont fait valoir que la saison devrait se terminer immédiatement et que les efforts devraient être concentrés sur la promotion de causes de justice sociale. Presque tous les autres participants étaient en désaccord avec la fin prématurée de la saison, estimant que leur plate-forme pour le changement était plus grande s’ils continuaient à jouer.

Chris Paul est intervenu et a inscrit toute son équipe pour voter. Le reste de la NBA n'a pas encore emboîté le pas.

Udonis Haslem est venu à James. Patrick Beverley est venu chez Michele Roberts. Doc Rivers devait jouer le rôle du pacificateur. Finalement, rien n’a été résolu cette nuit-là.

Cependant, le lendemain matin, un groupe s’est réuni et a fait ressortir les détails. De là, un accord a été conclu et la saison NBA a été sauvée.

James n’est pas sorti indemne de l’incident entier, cependant. Il a attrapé beaucoup d’obus de la part de jeunes joueurs de la NBA qui n’ont pas apprécié la façon dont il a essayé de les forcer à terminer la saison plus tôt.

Stephen A. Smith est apparu sur ESPN cette semaine et a raconté précisément ce qui s’est passé entre James et les jeunes joueurs.

Stephen A Smith dit que LeBron James a laissé les joueurs et les propriétaires « désactivés » «Il parlait de sa poche et parlait aux joueurs d’une manière qui a vraiment rebuté certains de ces jeunes chats. . . Il est apparu comme s’il était le roi avec une couronne. (🎥 ESPN) pic.twitter.com/21ZkqCXzkz – NBA Central (@TheNBACentral) 28 août 2020

« J’ai entendu, tout d’abord, qu’il parlait de sa poche et parlait aux joueurs d’une manière qui a vraiment décontenancé certains de ces jeunes chats », a-t-il déclaré lors de First Take.

«La jeune génération de joueurs n’avait pas ce qu’elle entendait de LeBron James à cause de la façon dont il leur parlait. Quand il est sorti en trombe de là, on m’a dit que c’était en partie à cause de ça – et il s’est en quelque sorte dit: « J’ai le mien, je n’ai pas besoin de ça. »

Les choses ne se sont pas améliorées le lendemain, selon Smith.

Jeudi matin, des représentants de toutes les équipes ont rencontré le commissaire Adam Silver, Roberts et un propriétaire de chaque organisation.

Juste au moment où il semblait qu’une résolution avait été trouvée, James prit la parole à nouveau.

«Quand tout le monde a pensé que la réunion était terminée, LeBron James attrape le micro, et d’après ce qu’on me dit, parle pendant environ 15 minutes, et il parle pendant environ 15 minutes d’une manière qui a découragé tout le monde parce qu’ils avaient déjà accepté ce ils allaient faire avancer », a déclaré Smith.

«Et il parlait de« les gars en dessous de moi, je dois faire attention aux gars en dessous de moi »au point où vous avez des gens qui disent:« Qu’est-ce que tu veux dire, sous toi? »

«Maintenant, ils ne lui ont pas dit cela, mais ils l’ont certainement dit à des gens comme moi, Woj et d’autres qui couvraient cette réunion. Il est apparu comme s’il était le roi avec une couronne et tout ce que vous avez, et c’était un vrai, vrai tournant.

James est largement considéré comme le visage de la NBA. Cela dépasse le débat. Il va donc de soi qu’il pense avoir suffisamment d’influence pour forcer les autres joueurs à faire quelque chose qu’ils ne veulent pas particulièrement faire.

Malheureusement, dans cette situation spécifique, cela n’a pas fonctionné. James n’avait pas le genre d’influence qu’il pensait avoir, et il en sortit avec un air plus faible.

Cela ne veut pas dire qu’il n’avait pas raison. Peut-être que les joueurs auraient mieux fait de rentrer chez eux et de faire campagne pour la justice sociale à leur manière. Mais il n’a pas bien vendu l’idée, et il s’est brûlé en conséquence.

La question est maintenant: y aura-t-il des retombées durables? Le mauvais sang continuera-t-il d’exister entre James et les jeunes hommes qui ne se sont finalement pas rangés du côté de lui?

Remarquez, James a encore des années dans cette ligue. Il a besoin de talent pour vouloir jouer à ses côtés. S’il veut devenir propriétaire sur toute la ligne, une fois que ses jours de jeu seront derrière lui, il voudra être perçu positivement par la prochaine génération de stars.

Vue d’ensemble – ses interactions avec les jeunes hommes comptent.

Cela étant dit, des confrontations se produisent. Les sentiments sont blessés. Cela ne signifie pas que ses retombées dureront éternellement. Tant que James apprend de ce qui s’est passé et ajuste sa communication avec ses homologues en conséquence, cela sera probablement oublié le plus tôt possible.

