LeBron James a demandé justice pour la sœur d’un de ses meilleurs amis | Mike Ehrmann / .

AKRON OHIO !! La sœur de mon frère a été assassinée le week-end dernier dans sa maison! Ma famille frère a besoin de réponses pour savoir pourquoi et par qui. Ma ville, j’ai besoin que vous alliez travailler et découvrir qui a fait cette chose horrible, honteuse et dégoûtante à un ange si attentionné et aimant! # Justice4EricaWeems❤️?

– LeBron James (@KingJames) 4 novembre 2020