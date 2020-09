Vous pouviez le voir dans les yeux de LeBron James mardi soir. La star des Lakers semblait entrer dans cette zone, la zone où seuls les plus grands joueurs du jeu sont autorisés à entrer.

Dans la première moitié du troisième match contre les Rockets, James a marqué 29 points sur 10 tirs sur 14, dont 4 sur 5 à 3 points. Ce fut un tour de force du meilleur buteur de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA.

PLAYOFFS NBA: programme télévisé mis à jour, scores pour la deuxième manche

Et pourtant, malgré que James ait dominé offensivement et Anthony Davis a contribué 14 points en première mi-temps, les Lakers se sont retrouvés face à un déficit de trois points en direction des vestiaires. À la fin du troisième quart-temps, qui comportait quatre blocs électriques de James, le score était à égalité, mais une victoire était loin d’être certaine.

Insérez Rajon Rondo, le meneur de jeu vétéran qui a été au centre des célébrations et de la consternation tout au long de sa carrière. Rondo a marqué ou aidé sur les huit premiers buts de Los Angeles au quatrième quart, et il a marqué ou aidé sur 23 des 30 points des Lakers dans la période.

Alors que la production de James (36 points, sept rebonds, cinq passes, quatre blocs) et Davis (26 points, 15 rebonds, six passes) était époustouflante, c’est l’explosion opportune de Rondo qui a finalement permis aux Lakers de créer une certaine séparation et a finalement obtenu une victoire de 112-102 et une avance de 2-1 dans la série.

Rondo a raté tous les “matchs de classement” et l’intégralité du match de premier tour des Lakers avec les Trail Blazers après avoir subi une blessure au pouce. Il a eu du mal à revenir dans la rotation pour le premier match, mais il a joué un rôle essentiel dans les deux dernières victoires.

Rajon Rondo 2 dernières rencontres: 10 PTS | 9 AST | 5 STL | W

21 PTS (11 au 4Q) | 9 AST | W Les Lakers ont dominé les Rockets de 35 points lorsque Rajon Rondo est au sol. pic.twitter.com/19HESlv7YL – StatMuse (@statmuse) 9 septembre 2020

“Je pense qu’il était juste extrêmement agressif, non seulement offensivement, mais défensivement – relever le défi contre James [Harden], relever le défi sur celui qu’il gardait. J’essaie juste de mener “, a déclaré James après le deuxième match (via Dave McMenamin d’ESPN).” Je veux dire, c’est ce que [Rondo] est. C’est un leader. Et pour nous de le retrouver en séries éliminatoires, c’est une clé pour notre équipe. “

Les Lakers sont à juste titre considérés comme l’un des meilleurs prétendants à quitter la «bulle» de la NBA avec le trophée Larry O’Brien. Avoir James et Davis sur la liste est suffisant pour leur accorder ce statut. Mais il y a une grande question qui pèse sur l’équipe: qui sera le troisième gars à intervenir et à laisser James et Davis respirer de temps en temps?

Peut-être que Rondo peut être ce type. Il y a une raison pour laquelle il a gagné le surnom de «Playoff Rondo», après tout.

Au-delà des chiffres positifs, Rondo est une présence apaisante et l’un des rares coéquipiers à qui James a jamais fait confiance pour gérer le ballon quand il est également au sol. Rondo a remporté un championnat et joué dans plus de 100 matchs en séries éliminatoires. Il ne deviendra pas nerveux dans les moments clés et il n’hésitera pas à accepter une mission défensive difficile ou à diriger l’offensive alors que le chronomètre se termine.

“C’est un général d’étage. Il va nous mettre à nos bonnes places”, a déclaré l’attaquant des Lakers Markieff Morris. “Il va nous parler. Il a déjà été là-bas. Il l’a fait à tous les niveaux et nous sommes heureux de le retrouver pour diriger l’équipe.”

Les Lakers peuvent-ils toujours compter sur Rondo comme troisième option? Être un facteur X va dans les deux sens. Si Rondo revient à la forme du premier match, la pression sur James et Davis sera immense. Il est possible qu’ils soient assez grands pour porter la charge, mais comme l’a montré le côté de la Conférence Est de la console des séries éliminatoires, posséder de la profondeur et plusieurs armes peut faire une énorme différence.

Et James comprend cela. Dans son entretien d’après-match avec Jared Greenberg de TNT, James a réfléchi à la façon dont il est devenu le leader de tous les temps dans les victoires en séries éliminatoires de la NBA.

“Cela dit que j’ai joué avec beaucoup de grandes équipes. Cela dit que j’ai joué avec beaucoup de bons coéquipiers et de bons entraîneurs, soit à Cleveland, à Miami, et maintenant ici à Los Angeles”, a déclaré James. . “Vous n’obtenez pas ces victoires sans vos coéquipiers et le personnel d’entraîneurs qui prépare et fait toute la préparation qui se déroule dans les coulisses. …

“Cela n’arrive pas sans le casting de soutien. C’est pourquoi je suis capable de m’asseoir ici avec cette réalisation.”

Rondo est peut-être le membre le plus important de ce casting de soutien. Tant qu’il continue à jouer à ce niveau, James devrait continuer à ajouter à ce total de victoires.