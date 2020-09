LeBron James a fait l’éloge de Russell Westbrook et James Harden alors que les Lakers cherchaient un moyen d’arrêter le duo clé des Rockets lors des séries éliminatoires de la NBA.

Les équipes se rencontreront vendredi lors du premier match des demi-finales de la Conférence de l’Ouest, l’équipe de James ayant vaincu les Trail Blazers en cinq matchs et Houston évincant Oklahoma City dans une série qui a duré sept matchs.

PLAYOFFS NBA: Harden dit qu’il a joué “ comme un ” jusqu’au bloc du match 7 contre OKC

L’ancien couple de Thunder Westbrook et Harden – qui ont tous deux remporté des prix de MVP de la ligue au cours de leur carrière – attireront le plus l’attention de James et d’autres sur la défense des Lakers.

Harden a mené la ligue en termes de pointage pendant la saison régulière avec 34,3 points par match, tandis que Westbrook a terminé dans le top 21 de la ligue pour les points, les rebonds et les passes.

“Avec James (Harden), c’est à quel point il est disponible pour ses coéquipiers nuit et soir”, a déclaré James aux journalistes. “Si vous regardez combien de matchs il joue par an, et combien de minutes il joue tout au long de sa carrière, à peu près il a toujours été disponible.”

«Il a toujours été en uniforme et il le fait à un niveau élevé depuis de nombreuses années.

«C’est le genre de chose qui se perd dans la traduction parce que tout le monde regarde l’Euro step et step back 3s, mais quand vous êtes disponible pour vos coéquipiers, c’est gigantesque pour n’importe quel sport, n’importe quel métier ou tout ce que vous faites dans la vie.

CALENDRIER DE LECTURE: tranche complète, dates, heures, chaînes de télévision pour chaque série

“Si vous êtes juste disponible pour quelqu’un, ils savent qu’ils peuvent toujours compter sur vous. C’est à peu près l’une des meilleures choses que les gens ne reconnaissent pas.”

James a joué avec Harden et Westbrook pour l’équipe olympique des États-Unis et le triple champion de la NBA admire l’approche de ce dernier lorsqu’il est sur le terrain.

“Avec Russ, ce n’est qu’un assassin,” dit James. “Il est à plein régime et il se fiche de ce que quiconque pense de son jeu, il sort et joue à sa façon et il a réussi à le faire.

«Ce sont deux grands basketteurs, deux très bons gars – des gars formidables, plus important encore. Ils font juste ce qu’ils font. façon dont ils jouent. “