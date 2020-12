▲ Le basketteur des Lakers a reçu le prix pour la quatrième fois, égalant le record détenu par le cycliste Lance Armstrong et le golfeur Tiger Wood.

Ap

Journal La Jornada

Dimanche 27 décembre 2020, p. a11

Les anges. Tout au long de 2020, LeBron James a exprimé son ferme soutien au mouvement Black Lives Matter, a aidé à convaincre de nombreuses personnes qui n’avaient jamais voté pour aller aux urnes, a trouvé plus de moyens d’améliorer la vie des gens de sa ville natale, et étape, il a remporté un autre titre dans la NBA Basketball League américaine.

La performance de James sur le court était encore une fois spectaculaire cette année. Il a remporté son quatrième titre NBA et son quatrième trophée MVP en finale, tout en remettant les Lakers de Los Angeles au sommet du basket.

Pour sa brillance et son leadership sur et en dehors du terrain, l’Associated Press a annoncé que James était le gagnant de son prix d’athlète masculin de l’année pour la quatrième fois, égalant un record.

Je sais toujours quoi faire sur le court et évidemment je donne tout mon possible à ce sport, a déclaré James. Mais je peux maintenant avoir un plus grand impact hors du terrain. Je veux continuer à inspirer les gens avec ma façon de jouer au basket, mais il y a tellement de choses que je peux faire à l’extérieur pour cultiver, inspirer, unir et autonomiser les gens.

L’AP a décerné ce prix depuis 1931. En le remportant pour la quatrième fois, James a égalé Lance Armstrong et Tiger Woods, avec le plus grand nombre d’hommes. Trois femmes ont reçu le prix au moins quatre fois: Babe Didrikson l’a obtenu six fois, tandis que Serena Williams l’a obtenu cinq fois et Chris Evert quatre fois.

James est également devenu le premier MVP des finales NBA avec trois équipes différentes. En janvier, il a dépassé Kobe Bryant en tant que troisième joueur avec le meilleur score de l’histoire, un jour avant que l’ancienne star des Lakers ne soit tuée dans un accident d’hélicoptère. Dans son dernier tweet, Bryant a adressé à James des félicitations.

Il est le meilleur basketteur que l’univers ait jamais vu, a souligné l’entraîneur des Lakers Frank Vogel en octobre. Et même si vous pensez savoir, vous réalisez que vous ne saviez pas après avoir vécu avec lui tous les jours. Vous le dirigez, vous voyez son état d’esprit, vous voyez ses paramètres, la façon dont il dirige le groupe.

James a totalisé 78 points lors du vote d’un panel de 35 consommateurs et éditeurs AP. Patrick Mahomes, le quart-arrière de Kansas City et le joueur par excellence du dernier Super Bowl, s’est classé deuxième avec 71 points.

Lewis Hamilton, qui a égalé un record avec son septième championnat des pilotes de Formule 1, était un troisième éloigné avec 14 unités.

James a également remporté le prix AP du meilleur athlète masculin de l’année au cours de la dernière décennie. Il avait déjà reçu le prix du plus remarquable en 2013, 2016 et 2018.