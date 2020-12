James Lebron continuera au moins deux ans en NBA, et le fera à la tête du projet de Les Lakers de Los Angeles. La star nord-américaine a accepté une prolongation de contrat avec la franchise de Los Angeles pour deux saisons et le niveau de salaire maximum, qui vous amènera à gagner ni plus ni moins de 85 millions dans ces 24 mois supplémentaires au cours desquels il continuera dans l’actuel champion NBA.

Selon le journaliste spécialisé de ., Shams Charania, LeBron a opté pour un renouvellement deux saisons, avec contrat maximum, qui s’ajoutent à l’année de contrat qu’il avait restée avec les Lakers. Dans l’état actuel des choses, James portera de l’or et du violet jusqu’à la fin de la saison 2022-23.

LeBron a entamé une nouvelle carrière chez les Lakers en 2018, avec un contrat de quatre ans et avec le nouveau, dépasserait 429 millions de dollars dans sa carrière NBA. La saison prochaine, James récolterait 36 ​​879 761 $ la saison prochaine, 41 180 544 $ pour le 21/22 et 44 474 988 $ le 22/23.

Le rêve de jouer avec votre enfant, à l’horizon

LeBron aura 39 ans à la fin de son contrat, et il pourrait encore continuer une autre saison en NBA, bien qu’il ne puisse pas le faire dans les Lakers. Parmi les rumeurs qui circulent sur l’avenir à moyen terme de James, il y a un possible retour aux Cleveland Cavaliers pour mettre fin à sa carrière et la possibilité de jouer avec son fils Bronny, qu’en 2023, il pourrait faire ses débuts dans la meilleure ligue du monde tant que les règles uniques et terminées sont modifiées.