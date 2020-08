LeBron James a exprimé une nouvelle inquiétude quant à la sécurité des citoyens afro-américains aux États-Unis à la suite de la fusillade par la police de Jacob Blake.

Cet incident de dimanche s’est produit à Kenosha, une ville proche de Milwaukee, et James a dit que «ses prières vont à cette famille». Les enquêteurs de l’État du Wisconsin examinent cet incident pour déterminer si des mesures doivent être prises contre les agents impliqués.

James discutait de ses sentiments à propos de Kobe Bryant le jour de Mamba (24/08) et a déclaré que la fusillade de Blake l’affectait également.

PLAYOFFS NBA: Bracket | Horaire | Expliquer la bulle

“Et en même temps avoir des émotions avec ce qui s’est passé en dehors de Milwaukee avec Jacob Blake. C’est ce dont nous parlons et c’est ce dont nous allons continuer à parler”, a déclaré James. “Avoir deux garçons à moi et moi étant afro-américains en Amérique, et voir ce qui continue de se passer avec la brutalité policière envers mon espèce, continuez à voir ce qui se passe avec l’injustice – c’est très troublant.”

James continua.

“Nous jouons un jeu magnifique qui rassemble tant de familles formidables et les gens devraient pouvoir se réjouir et en profiter”, a déclaré James. “Mais en même temps, ne perdez jamais le fil de ce qui se passe réellement dans notre monde, en particulier ici en Amérique. Mes prières vont à cette famille et j’espère que nous pourrons changer.”

James a déclaré qu’il avait regardé la vidéo du tournage de Blake qui a fait surface sur les réseaux sociaux.

“Si vous êtes assis ici en me disant qu’il n’y avait aucun moyen de maîtriser ce monsieur, ou de le retenir, ou avant les coups de feu, alors vous êtes assis ici, vous mentez non seulement à moi, vous mentez à chaque Afro-Américain, à chaque Noir de la communauté parce que nous le voyons encore et encore », a déclaré James. “Si vous regardez la vidéo, il (y avait) plusieurs moments où s’ils l’avaient voulu, ils auraient pu l’attaquer, ils auraient pu l’attraper. Ils auraient pu le faire. Pourquoi faut-il toujours en arriver à un point où nous voyons le des coups de feu? Et sa famille est là. Les enfants sont là. C’est en plein jour … C’est juste, très franchement, c’est juste f-ked dans notre communauté. “

PLUS: LeBron James réfléchit sur le score de Mamba Day étant de 24-8

James a continué, disant que les gens de couleur ont peur en ce moment.

«Je sais que les gens en ont assez de m’entendre le dire, mais nous avons peur en tant que Noirs d’Amérique», a déclaré James. “Hommes noirs, femmes noires, enfants noirs, nous sommes terrifiés. Parce que vous ne savez pas, vous n’avez aucune idée. Vous ne savez pas comment ce flic ce jour-là a quitté la maison. Vous ne savez pas s’il s’est réveillé le bon côté du lit, tu ne sais pas s’il s’est réveillé du mauvais côté du lit. “

Les élections présidentielles sont dans trois mois aux États-Unis et James a déclaré qu’il pensait que le temps du changement «commençait en novembre».

“Nous avons une opportunité de faire des changements, mais cela ne s’arrête toujours pas là”, a-t-il déclaré, “même avec celui qui vient après”.