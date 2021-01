LeBron James et Montrezl Harrell, dans le match contre les pélicans. .

LeBron James, qui a touché le triple-double, est venu à la rescousse de certains Lakers de Los Angeles qui restent au sommet de la NBA, après avoir aujourd’hui surmonté de problèmes un dur New Orleans Pelicans (112-95) avec Zion Williamson en tête.

Malgré le score volumineux, les Angelenos n’ont réussi à contrôler le duel que dans la partie finale, ajoutant ainsi leur cinquième victoire consécutive, et mènent la Conférence Ouest avec facilité avec 11 matchs gagnés et 3 perdus, ce qui est la meilleure marque du NBA.

James a brillé avec 21 points (6 sur 11 au tir), 8 rebonds et 11 passes et était en charge de soutenir les Lakers lorsqu’ils ont traversé le pire.

Anthony Davis a contribué 17 points mais n’a pas eu sa nuit au bord (5 sur 16), ce que deux acteurs de soutien du violet et de l’or, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope, ont plus que compensé, avec 16 points par tête.

Marc Gasol a récolté 5 points (2 sur 4 au tir), 2 rebonds, une passe et un blocage en 20 minutes.

Du côté des Pélicans, qui ont coulé au dernier quart après un match très sérieux contre les champions actuels de la NBA, Zion Williamson et Brandon Ingram se sont démarqués, avec respectivement 21 et 20 points.

Ceux de la Nouvelle-Orléans n’ont pas pu compter sur Lonzo Ball pour cause de blessure et continuent aux dernières places de la Conférence Ouest avec 4 victoires et 7 défaites.

Le duel n’a pas commencé de manière placide pour les Lakers, très confus en attaque et qui ont vu comment un de leurs anciens joueurs, Brandon Ingram, est sorti prêt à dévorer le court. L’attaquant a marqué 8 points au premier quart pour donner aux visiteurs une avance confortable (20-28).

Alors que les Lakers continuaient de chercher son but (29% des tirs au premier quart-temps), Ingram continuait à faire son truc et recevait également le soutien d’un Williamson avec beaucoup de puissance dans la zone pour encourager les espoirs des pélicans (30-45 à l’équateur du deuxième trimestre).

Sans solutions en attaque, ceux en violet et en or ont jeté de l’expérience et se sont accrochés au match en forçant les fautes et en allant aux lancers francs, où Davis a conduit son équipe à un 57-58 qui sonnait comme une bénédiction pour les Lakers, après une première faible. moitié.

Après avoir traversé les vestiaires, les Lakers ont timidement commencé à mieux travailler sur la partie offensive, mais Ingram n’a pas arrêté de frapper (67-70 au milieu du troisième quart-temps).

Cependant, les pélicans ont soudainement disparu. Une belle manche 15-0, dont un énorme dunk de James, a catapulté certains Lakers qui se sont finalement sentis à l’aise après de nombreux doutes pendant le match (84-74).

L’inertie positive des locaux s’est poursuivie au cours des douze dernières minutes avec James comme chef d’orchestre.

Et malgré les dernières explosions de rébellion de Williamson, un triple de James à 5 minutes de la fin (103-83) a conduit les Lakers dans un large territoire de sécurité sur le tableau de bord, beaucoup plus confortable que le reste du match. indiqué.