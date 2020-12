Marc Gasol et LeBron James. .

Marc Gasol a brillé dans la victoire retentissante des Lakers de Los Angeles sur les Timberwolves du Minnesota (127-91) et, après le match, a reçu les éloges de LeBron James, qui il a particulièrement loué la capacité de passage de l’Espagnol.

“Il y a des joueurs qui voient les pièces avant qu’elles ne se produisent. Ils le font avec leur esprit, ils le font avec leurs passes … Et Marc en fait partie », a déclaré la star de l’équipe de Los Angeles lors de la conférence de presse d’après-match.

“Voyez ce sport d’une manière très similaire à la façon dont je le vois», a ajouté, et a salué« l’intelligence dans le basket »de Gasol.

Le pivot a réalisé 12 points (sans erreurs de tir et avec 3 sur 3 en triplets), 8 passes décisives, 7 rebonds et 4 blocs dans les 20 minutes qu’il a jouées contre quelques loups faibles de ses compatriotes Ricky Rubio (9 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 18 minutes) et Juancho Hernangómez (6 points et 5 rebonds en 13 minutes).

Gasol caressa le triple-doubleIl est ressorti dans le quintette partant des Lakers et a donné un récital de passage du haut poste, un aspect de son jeu très apprécié par l’équipe de Los Angeles quand il a été décidé de le signer.

Juste après le match, l’Espagnol a été interviewé par la télévision américaine sur le court du Staples Center de Los Angeles (USA) et a résumé ses premières impressions après trois matchs de NBA avec James. “C’est un joueur tout à fait unique”, a déclaré Gasol avec un sourire.

“Il a une grande intelligence. Il voit tout des deux côtés de la piste. Il est très généreux et est un excellent coéquipier”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur des Lakers Frank Vogel a également rejoint Gasol pour compliments, qui dans les deux rencontres précédentes n’avait pas eu beaucoup de fortune dans le domaine offensif. “Avec Marc au poste élevé, nous avons enfin vu (aujourd’hui) comment nous pouvons être quand nous jouons avec lui avec sa passe à partir de là”, a-t-il déclaré.

“Ce soir a été fantastique (…). On en a parlé: on n’a pas fait assez (pour jouer avec Gasol) lors des deux premiers matchs (…). Et tous nos joueurs le savent quand le ballon atteint Marc Gasol, le mouvement est activé », a-t-il ajouté.

Les Lakers, qui ont remporté le titre NBA dans la “bulle” d’Orlando (USA), ont ajouté leur deuxième victoire de la saison et affronteront les Portland Trail Blazers lundi.