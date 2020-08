L’ancien président Barack Obama a joué un rôle dans le retour des joueurs de la NBA sur le terrain ce week-end, a rapporté vendredi Shams Charania de l’Athletic.

Obama s’est entretenu avec LeBron James, Chris Paul et plusieurs autres joueurs par téléphone mercredi soir alors qu’ils lui demandaient conseil à la suite d’une réunion tendue entre les joueurs de la NBA, dont beaucoup n’étaient pas satisfaits de la décision unilatérale des Bucks plus tôt dans la journée de quitter leurs séries éliminatoires. Jeu.

PLUS: Adam Silver soutient de tout cœur les joueurs de la NBA et de la WNBA

Obama a conseillé à James, Paul et aux autres joueurs à l’appel de jouer et d’exprimer les actions qu’ils souhaitaient voir prises pour pouvoir revenir, ont déclaré des sources à Charania.

Katie Hill, une porte-parole d’Obama, a confirmé au New York Times qu’un appel avait eu lieu.

“En tant que passionné de basket-ball, le président Obama parle régulièrement avec les joueurs et les responsables de la ligue”, a déclaré Hill dans le communiqué. “Lorsqu’on lui a demandé, il était heureux de donner des conseils mercredi soir à un petit groupe de joueurs de la NBA cherchant à tirer parti de leurs immenses plateformes pour de bon après leur frappe courageuse et inspirante à la suite du tir de Jacob Blake.

“Ils ont discuté de la création d’un comité de justice sociale pour s’assurer que les actions des joueurs et de la ligue cette semaine conduisent à un engagement soutenu et significatif sur la justice pénale et la réforme de la police.”

Les joueurs de la bulle d’Orlando ont décidé jeudi après-midi de revenir après avoir rencontré leurs propriétaires respectifs et le propriétaire des Hornets, Michael Jordan, responsable du comité des relations de travail de la ligue, a rapporté ESPN.com.

PLUS: Les joueurs ont appelé Patrick Beverley pour ses commentaires sur le directeur général de la NBPA

La ligue et la National Basketball Players Association, dont Paul est président et James est un ancien vice-président, ont ensuite annoncé conjointement trois nouvelles initiatives:

Une coalition pour la justice sociale composée de joueurs, d’entraîneurs et de gouverneurs de ligue qui se concentrera sur un accès accru au vote, l’engagement civique et la réforme de la police et de la justice pénale.Les équipes qui possèdent et contrôlent leurs arènes travailleront avec les responsables locaux pour transformer les bâtiments en centres de vote pour les élections générales de novembre. Des publicités d’intérêt public qui seront diffusées pendant les matchs des séries éliminatoires pour accroître la participation aux élections et sensibiliser les électeurs à l’accès et aux possibilités.

Les matchs devraient reprendre samedi.