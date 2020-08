LeBron James souhaite qu’Obama soit toujours président

LeBron James a expliqué qui il souhaitait être président des États-Unis après la victoire des Los Angeles Lakers dans le cinquième match contre les Portland Trail Blazers.

« Président [Barack] Obama est un homme formidable et j’aurais aimé qu’il soit toujours président des États-Unis », a admis James.

Plus tôt dans la semaine, la star des Lakers et plusieurs autres joueurs éminents de la NBA ont appelé le président Obama et lui ont demandé s’il devait continuer avec les Playoffs de la NBA.

Après la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, les joueurs ont organisé une grève temporaire mercredi pour exiger une série d’initiatives importantes de la ligue et des propriétaires. L’objectif était de promouvoir la justice sociale et le droit de vote.

Les Bucks ont décidé de se mobiliser et d’envoyer un petit cadeau à Jacob Blake cette semaine. https://t.co/55U3BuiGP4 – Jeu 7 (@ game7__) 29 août 2020

James a reconnu samedi soir que lorsque la première frappe a commencé – déclenchée par la décision spontanée des Milwaukee Bucks de ne pas prendre la parole contre les Orlando Magic – son esprit a immédiatement commencé à se demander comment il pourrait être utilisé pour avoir le plus grand impact.

«À partir de ce moment, mon esprit a commencé à comprendre quel était le plan pour l’avenir, et si nous n’avons pas de plan, alors de quoi parlons-nous, pourquoi sommes-nous toujours là?» il a dit.

«C’est là que mon esprit est allé. À un moment donné, il n’y avait pas de plan pour aller de l’avant, il n’y avait pas de plan d’action. Je ne suis pas, moi personnellement, je ne suis pas ce genre de gars. Je ne suis pas le genre de gars qui, premièrement, n’a pas de plan, et qui n’est pas prêt à agir en conséquence, nous avons donc eu quelques jours pour le comprendre. »

«Nous avons élaboré un plan et nous avons agi.» @ KingJames sur les initiatives de justice sociale des joueurs de la NBA. pic.twitter.com/sFxDuiCVJy – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 30 août 2020

Au départ, les discussions sur la manière de procéder étaient passionnées et très crues. Après des heures de conversations entre joueurs, aucune résolution n’a été trouvée mercredi soir.

Cependant, le lendemain matin, des représentants de chaque équipe, des propriétaires, de la ligue et de la NBPA se sont réunis sur un appel pour élaborer un plan. C’est alors que toutes les parties concernées sont parvenues à un accord sur la manière de procéder.

« Ouais, il y avait un doute, » dit James.

« Mais lorsque vous êtes en mesure de dire que vous pensez que c’est très important, cela peut changer le paysage de ce qui se passe actuellement, à la fois sur et hors du sol, alors vous pouvez avoir plus de clarté.

« Moi-même ayant plus de clarté, et tous les autres joueurs de la ligue ayant plus de clarté sur nous pour aller de l’avant avec les initiatives qui ont été mises en place au cours des deux derniers jours. »

Vendredi, une déclaration conjointe de la ligue et des joueurs a détaillé précisément le type de mesures qui seraient prises pour promouvoir la sensibilisation à la justice sociale et les droits de vote.

«Dans chaque ville où la franchise de la ligue possède et contrôle la propriété de l’arène, les gouverneurs d’équipe continueront de travailler avec les responsables des élections locales pour convertir l’installation en lieu de vote pour les élections générales de 2020 afin de permettre une option de vote en personne sûre pour les communautés. vulnérable au COVID », lit-on dans le communiqué.

«Si une date limite est dépassée, les gouverneurs d’équipe travailleront avec les responsables locaux des élections pour trouver une autre utilisation liée aux élections pour l’installation, y compris, mais sans s’y limiter, l’inscription des électeurs et le tableau de réception des bulletins de vote», a-t-il poursuivi.

Dans l’ensemble, ce fut évidemment une semaine très stressante pour James et le reste des joueurs impliqués dans ce processus. Aucun d’entre eux n’avait prévu de diriger un mouvement – c’est en quelque sorte arrivé.

Cela dit, malgré la spontanéité de tout cela, des résultats tangibles ont été obtenus. Les joueurs ont mené une guerre pour promouvoir le droit de vote et ont gagné.

Les progrès vont-ils continuer? Le temps nous le dira.

