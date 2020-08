LeBron James s’est senti “béni” de jouer le Mamba Day alors que les Lakers prenaient possession de leur série de premier tour de la Conférence Ouest contre les Trail Blazers.

Le jour de Mamba représente le 24 août, ou du 8 au 24 août. Kobe Bryant portait les maillots numéros 8 et 24 au cours de sa carrière avec les Lakers. La journée rend hommage à Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier.

Sur le terrain, James était lui-même habituel, remportant un double-double avec 30 points et 10 passes pour les Lakers dans leur victoire 135-115 qui a établi une avance de 3-1 dans la série.

“C’est un large éventail d’émotions. Je suis extrêmement fier de mon équipe, de la façon dont nous avons joué ce soir.” Dit James. “[I am] extrêmement béni et honoré de pouvoir jouer sur 8/24 et de continuer à se souvenir de Kobe Bryant et Gigi Bryant et de toutes les personnes décédées qui ont fait partie de cet incident tragique. “

James a également commenté un moment spécial qui s’est produit dans le match. À 4h30 de la fin du premier quart-temps, les Lakers ont frappé un tir pour porter le score 24-8.

S’exprimant après le match, James a évoqué ce moment.

«Quand j’ai levé les yeux et vu que nous étions 24-8, je me suis dit, d’accord, il est ici dans le bâtiment», a déclaré James. “C’est une très belle soirée pour notre franchise et quelque chose dont nous nous souviendrons toujours – ce moment.”

LeBron après le match que les Lakers avaient dédié à Kobe Bryant: “Quand j’ai levé les yeux et j’ai vu que nous étions 24-8, je me suis dit, d’accord, il est ici dans le bâtiment. C’est une belle, belle nuit pour notre franchise et quelque chose que nous se souviendra toujours – de ce moment. pic.twitter.com/Q4AekQHNjP – Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 25 août 2020

L’entraîneur des Lakers, Frank Vogel, a également pris un moment pour réfléchir au match.

“L’aspect émotionnel était différent de tout autre match auquel nous avons joué depuis que nous sommes dans la bulle”, a déclaré Vogel. “De toute évidence, Kobe manque énormément. Pour avoir un match le 24/08, Kobe Bryant Day, nous tous dans toute notre organisation, mais particulièrement nos joueurs, avons ressenti cela et porté cette émotion sur le terrain de jeu.”

James ressentit aussi le moment.

“Pour sortir là-bas un jour retiré de son anniversaire puis de son jour du 8/24, pour pouvoir avoir un match ce jour-là, les étoiles se sont alignées.”