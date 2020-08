LAKE BUENA VISTA, Floride – Chaque fois qu’il y a un événement significatif, il y a un désir réflexif de tout savoir. Comment, pourquoi, quand. Et les événements ne sont pas beaucoup plus importants que la décision des joueurs de la NBA de reprendre le jeu après une grève de deux jours provoquée par la fusillade de Jacob Blake, l’homme de 29 ans du Wisconsin abattu sept fois par un policier.

Nous voulons savoir ce qui s’est passé.

Et nous voulons connaître le rôle de LeBron James.

James est le visage de la NBA. À 35 ans, il reste la plus grande star de la ligue. Ses paroles ont du poids auprès de nombreux joueurs. Une décision de James de quitter la bulle aurait probablement mis fin à la saison NBA. Dans les jours qui ont suivi, euh, la décision, James est resté silencieux. Lorsque les Lakers ont tenu leur disponibilité médiatique vendredi, l’équipe a envoyé Danny Green.

Kim Klement-USA TODAY Sports

C’était juste avant 1 heure du matin lorsque James s’est installé sur une chaise pour répondre aux questions. Les Lakers venaient juste d’éliminer les Trail Blazers, mais vraiment – qu’importe? Portland s’est battu mais la blessure a ravagé les Blazers, déjà à terre Zach Collins et jouant le cinquième match sans Damian Lillard, le MVP de Bubble, n’avait pas la puissance de feu pour suivre.

Il y aurait du temps pour parler de basket. Ce n’était pas ça.

Il y a des choses que nous savons sur les 48 heures tendues qui ont décidé du sort de la saison NBA. Il y a eu une réunion, émouvante, mercredi, lorsque les joueurs ont diffusé les choses. Il y a eu des réunions plus cool jeudi, qui ont abouti à une vidéoconférence avec les 13 propriétaires des équipes de bulles restantes, où les joueurs et les propriétaires ont conclu un accord.

James ne savait pas que Milwaukee prévoyait de s’asseoir jeudi, personne ne l’a fait. Plusieurs Lakers, dont Green et Anthony Davis, ont déclaré qu’ils faisaient la sieste lorsqu’ils ont été alertés de ce qui se passait.

James était-il bouleversé de ne pas avoir été mis au courant de la décision des Bucks?

«Je n’étais pas du tout bouleversé», a déclaré James. «De toute évidence, Milwaukee a fait ce qu’ils ont fait. En tant que fraternité, parce que c’est une fraternité, nous sommes solidaires avec eux. Nous savions pourquoi ils le faisaient. Avec les récents événements survenus dans le Wisconsin, [it] frappe à la maison pour eux. On ne savait pas quand ils allaient le faire ou s’ils allaient le faire. Honnêtement, ils ne savaient pas. Ils ont dit qu’il leur avait fallu une éternité pour comprendre qu’ils n’allaient pas y aller. Je ne suis pas ici pour juger ou classer ce que Milwaukee a fait. Nous tous [stood] avec eux, d’Oklahoma City [and] Houston à notre jeu.

À partir de là, dit James, il s’agissait de formuler un plan pour ce qui allait se passer ensuite.

«À partir de là, mon esprit a commencé à comprendre quel était le plan à venir», a déclaré James. «Si nous n’avons pas de plan, de quoi parlons-nous? Pourquoi sommes-nous toujours là? C’est là que mon esprit est allé. À un moment donné, il n’y avait aucun plan pour aller de l’avant. Il n’y avait pas de plan d’action.

Est-ce que James a pensé à quitter la bulle?

«J’ai eu de nombreuses nuits et jours à penser à quitter la bulle», a déclaré James. “Tout le monde a. Il n’y a pas une seule personne qui n’ait eu l’esprit qui dise: «Je dois foutre le camp d’ici». Mais ce n’est pas à cause de ce qui s’est passé.

Les derniers jours ont été chaotiques. Les équipes se sont rencontrées. Ils ont rencontré d’autres équipes. Il y a eu des conférences téléphoniques. Donovan Mitchell a dit qu’il était sur un tas d’entre eux. À un moment donné, Michael Jordan s’est impliqué. Barack Obama aussi. L’ancien président a publié samedi une déclaration confirmant qu’il avait conseillé un petit groupe de joueurs, en particulier sur «comment utiliser leurs immenses plateformes pour de bon».

Quand j’ai interrogé James sur l’implication d’Obama, James a été succinct.

«Le président Obama est un grand homme», a déclaré James. «J’aurais aimé qu’il soit toujours président des États-Unis.»

Comme beaucoup de joueurs, James avait besoin de temps pour traiter tout ce qui s’était passé, l’opportunité, a-t-il dit, de «prendre une profonde respiration. Il avait besoin que les propriétaires fassent plus, donnent plus. Il a établi des liens avec ses amis, son «équipe de conseillers» et des idées farfelues. Chez les joueurs, un plan d’action a été mis en place. James, profondément impliqué dans la participation électorale au cours de ce cycle électoral, s’est joint aux efforts des propriétaires pour convertir les arénas en centres de vote. Il a qualifié la récente annonce du Staples Center qu’il servirait de bureau de vote d ‘«incroyable». Il a appelé le Dodgers Stadium à faire de même.

«Pour être en mesure d’appeler Zoom avec tous les propriétaires et pour eux de savoir à quel point certaines de ces initiatives sont importantes… ils ont pris cela très au sérieux», a déclaré James. «Nous avons été très francs avec ce que nous pensons continuer à faire bouger l’aiguille [in] nos villes respectives, les communautés et l’importance de ce moment. Tout ce que vous pouvez faire est de me donner et de nous donner votre parole… si cette parole que vous m’avez donnée n’est pas remplie, alors nous nous attaquerons à cela.

En fin de compte, a déclaré James, la voix collective des joueurs à l’intérieur de la bulle était plus forte que ce qu’elle serait si la ligue fermait.

«Le bon sens est le bon sens», a déclaré James. «Nous en tant que ligue et nous en tant que joueurs sommes plus forts ensemble que séparés. Lorsque vous êtes en mesure d’avoir un plan et de le mettre en action et de l’exécuter comme nous l’avons fait avec les initiatives qui ont pu se réunir avec les propriétaires, cela aide aussi … il s’agit de pouvoir faire la lumière sur ce qui se passe dans nos communautés, les choses qui se passent en Amérique, les choses qui se passent dans le monde, pour pouvoir avoir cette plate-forme, la plate-forme de la NBA, et nous sommes ensemble. Chaque jour, nous parlons [to the media] et continuer à sensibiliser aux situations.

«Beaucoup de gens n’ont pas de plate-forme individuelle. Et quand ils rentrent chez eux, beaucoup de gens se font taire, malheureusement. Lorsque nous sommes ici à ce stade, je pense que vous ne pouvez pas faire cela. Comme les Warriors l’ont dit pendant des années, le nombre est fort. Et c’est le cas ici. “

Les derniers jours n’étaient pas que pour lui, dit James. Ils concernaient l’héritage.

«Il ne s’agit pas seulement de moi quand il s’agit de cette ligue, mais aussi des 300 autres joueurs que je dois surveiller», a déclaré James. «De la même manière que les JO veillaient sur moi et D-Wade et ‘Melo et [Chris] Bosh quand nous sommes entrés dans la ligue. Vous comprenez, parce que cette ligue continuera à continuer bien après vous, pour moi, je veux juste la laisser dans un meilleur endroit, autant que je peux.

La NBA ira de l’avant, mais pas sans changements tangibles. La plupart des équipes, sinon toutes, convertiront les arénas en bureaux de vote à l’automne. Une coalition pour la justice sociale sera formée, composée d’acteurs, d’entraîneurs et de propriétaires, qui abordera une gamme de problèmes sociaux. Il y aura des publicités pendant les matchs qui continueront de favoriser un meilleur accès des électeurs.

«Lorsque vous essayez de créer un changement, vous ne pouvez pas perdre de vue ce qui est le principal et pourquoi nous sommes venus ici», a déclaré James. «Nous sommes venus ici pour une mission.»