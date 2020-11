Sélection de L’Écosse rejouera, vingt-cinq ans plus tard, la phase finale d’un championnat d’Europe, après avoir certifié ce jeudi son classement pour le tournoi continental maximum qui se jouera à l’été 2021, en remportant ce jeudi par 4-5 face à la Serbie aux tirs au but, dans une finale de barrages qui s’est terminée en prolongation par un match nul (1-1) au tableau de bord.

Euro dans lequel il y aura également des équipes de Hongrie, de Slovaquie et de Macédoine du Nord, qui a marqué l’histoire en obtenant sa première participation à un grand tournoi international, battant la Géorgie 1-0 à Tbilissi.

Un but solitaire de l’attaquant vétéran Goran Pandev après 56 minutes de jeu a permis aux Balkans, qui n’avaient encore jamais disputé de Championnat d’Europe ou de Coupe du Monde, de certifier leur présence dans l’épreuve continentale.

Pandev, qui a eu 37 ans en juillet dernier, a montré qu’il n’avait pas oublié ses talents de buteur qui l’a amené à briller à la Lazio, à l’Inter ou à Naples, entre autres, culminant avec une touche subtile une belle triangulation de l’équipe macédonienne dans la zone rivale. But qui a scellé le ticket des Balkans pour la phase finale d’un Championnat d’Europe, dans lequel la Macédoine affrontera les équipes d’Ukraine, des Pays-Bas et de l’Autriche dans la première phase.

Si Goran Pandev était le principal responsable du classement de la Macédoine, le gardien David Marshall est devenu le héros de l’équipe écossaise, après avoir stoppé Aleksandar Mitrovic le dernier et dernier tir des tirs au but. Marshall, quoi ne pouvait rien faire dans le but de la tête du joueur du Real Madrid Luka Jovic, qui a ramené le match en prolongation en égalisant (1-1) à la dernière minute du temps réglementaire de Ryan Christie, a joué un rôle décisif dans le tour des pénalités maximales.

Le gardien écossais, qui était sur le point de sauver le penalty de Jovic, a donné à l’Écosse la victoire et la qualification, après avoir deviné le dernier tir de Mitrovic. Une étape qui a permis à l’Écosse de revenir vingt-cinq ans plus tard à la phase finale d’un championnat d’Europe, auquel elle n’avait pas joué depuis la lointaine 1996.

Comme alors l’équipe écossaise sera mesuré dans la première phase avec l’Angleterre, qui commence comme le grand favori d’un groupe D, dans lequel en plus des Anglais et des Écossais se trouvent les équipes de Croatie et de République tchèque.

Le triomphe de la Hongrie était tout aussi angoissant, qui disputera le tour final pour la deuxième fois consécutive, après avoir battu l’Islande 2-1 ce jeudi, dans un match où les Magyars ont perdu 0-1 à deux minutes de la fin. Un temps où l’équipe hongroise a non seulement eu le temps d’égaliser le combat, grâce à un but de Loic Nego à la 88e minute, mais de donner tourner définitivement le tableau de bord avec les deux Dominik Szoboszlai en 92.

Le jeune attaquant autrichien de Salzbourg s’est planté, après avoir parcouru tout le terrain de l’équipe islandaise, devant la surface, pour battre le gardien de but en visite Hannes Halldorsson d’un puissant tir bas. Spectaculaire à tel point qu’il a permis à la Hongrie, qui était déjà l’une des bonnes surprises du dernier Championnat d’Europe de France 2016, dans lequel elle atteignait les huitièmes de finale, sceller le billet pour un tournoi continental, dans laquelle les Magyars seront mesurés dans la première phase avec les équipes d’Allemagne, du Portugal, de France, dans le redoutable groupe F.

Pour sa part, La Slovaquie, qui sera l’un des rivaux de l’Espagne dans la phase finale, a dû attendre la prolongation pour vaincre l’Irlande du Nord 1-2, dans un affrontement dans lequel les hôtes ont forcé le temps supplémentaire avec un but contre son camp par Milan Skriniar à la 88e minute.

Un coup dur dont l’équipe slovaque a su se remettre de la prolongation, comme l’ont démontré les deux attaquants Michal Duris, qui a mis le 1-2 final à 110 minutes, à terminer une contre-attaque avec une main droite puissante. À tel point que cela a permis à la Slovaquie, qui avait déjà disputé le dernier Championnat d’Europe, dans lequel elle a perdu contre l’Allemagne en huitièmes de finale, de sceller son ticket pour un tournoi continental, dans lequel ceux de Stefan Tarkovic, qui a fait aujourd’hui ses débuts en tant qu’entraîneur slovaque, ont été Ils mesureront avec l’Espagne, la Suède, la Pologne.