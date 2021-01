“Nous ne voulions pas briser cette tradition”, Tuero a un impact, qui remarque que le “San Silvestre” de Gijón, qui est désormais numéro 51, est “le quatrième en Espagne et le huitième au monde en nombre d’éditions”. C’est pourquoi ils ont imaginé cette alternative “unique en Espagne, différente et nouvelle”. Une décision qui a reçu les applaudissements unanimes des coureurs. «Nous sommes satisfaits de l’expérience, même si nous aurions aimé pouvoir le faire régulièrement», explique Tuero.

Elisa García et Paulina Palacios en cours d’exécution sur les bandes

Au lieu de l’asphalte, un tapis roulant. Là où il y avait des cris du public, de la musique sur le mégaphone Et la visite traditionnelle du Paseo del Muro, modifiée par un point statique à l’intérieur du Palacio de los Deportes de La Guía de Gijón.

Celui de 2020 a sans aucun doute été le «San Silvestre» le plus étrange et le plus atypique de l’histoire de la ville de Jovellanos en raison de la pandémie. Les coureurs se sont relayés pour terminer l’épreuve sportive sur une série de tapis roulants situés dans la salle de sport, du 15 décembre dernier au dernier jour de l’année. Un parcours de 5 kilomètres que, en somme, plus d’un demi-millier de coureurs ont fait, qui ont pris un numéro et un maillot souvenir.

Les gagnants étaient Youssef Benkert, chez les hommes, avec un temps de 14:39 minutes, et Isabel Barreiro, dans la catégorie des femmes, qui a bouclé le parcours en 21:09. L’argent recueilli lors des inscriptions a été reversé à la cuisine économique.

Miguel Martínez Tomás, avec son numéro, après avoir terminé le test

«C’était très gratifiant d’avoir pu le faire, même si c’était ainsi“, Valeur Miguel Martinez Tomás, remerciant l’organisation pour l’effort fourni. «C’est une tradition au niveau du dîner en famille», explique ce coureur qui a complété la dernière épreuve sportive de l’année à cinq reprises. Cette expérience antérieure est ce à quoi vous aspirez. “Traverser Gijón, les gens et l’atmosphère du public est ce qui manque le plus”, dit-il. Cependant, il souligne que “ce n’était pas la même chose que de courir dans une salle de sport, et vous essayez également chaque année de battre vos précédents records”.

“C’est très différent”résume la jeune femme Elisa Garcia, coureur de Athlétisme Club Gijón. C’était sa deuxième participation au test et, bien que «j’aimais plus ça la première année, courir dans la rue», il ne doute pas qu’il le répéterait s’il fallait le refaire dans ce nouveau format.

“C’était dur, je pensais que ça ne finirait pas”, explique García, un sprinter et habitué aux courtes distances, qui a cependant remarqué une amélioration par rapport à l’année précédente.

À côté d’elle, sa coéquipière Paulina Palacios, à qui “grâce à la musique et à l’ambiance qu’il y avait, les cinq kilomètres de l’épreuve sont passés par moi”. «Je pensais que ça allait être plus ennuyeux, que courir sur un tapis roulant me ferait durer éternellement, mais nous avons passé un très bon moment», remarque la jeune femme. «C’est une tradition», reconnaît-il également, «cela vous encourage beaucoup à terminer l’année». Pour cette raison, “j’avais peur qu’ils l’annulent, donc je suis reconnaissant qu’ils aient continué avec.” De plus, Palacios se concentre sur les mesures de sécurité mises en place: “Je me suis senti très en sécurité à tout moment.”

Ce sentiment de sécurité dépend, dans une large mesure, des volontaires qui ont aidé dans le test, appartenant au Gijón Atletismo Club. “Les gens nous ont félicités lorsque nous avons terminé”, se souvient-il Jésus Suarez, président de l’entité. “Nous pensions que cette année cela n’allait pas être possible, mais au final nous avons réussi à maintenir la tradition”, se félicite-t-il. Et ils l’ont aussi fait «en direct, pas virtuellement, ce qui est toujours plus divertissant». En fait, explique Suárez, “il y avait une très bonne ambiance et les groupes qui sont venus se sont piqués pour améliorer les marques.”