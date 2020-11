La L’édition virtuelle de 5KM Solidarios continue d’ajouter des abonnés qui souhaitent soutenir la cause de solidarité qu’elle promeut. Il implique à la fois des coureurs qui sont encouragés à participer à ce défi, ainsi que des donateurs qui apportent leur contribution financière et même des entreprises qui mettent divers cadeaux à disposition de l’organisation pour tirage au sort parmi tous ceux qui s’inscrivent.

En ce sens, des entreprises comme Gadis, Vegalsa ou Verrerie la réflexion Ils ont fourni des produits de Noël, des éléments technologiques dans le cas de Marineda et même des poufs avec l’image d’un casque Estrella Galicia 0,0. Tous ces cadeaux seront tirés au sort parmi les participants.

Initiative de l’équipe de volontariat de Corporación Hijos de Rivera

Le 5KM Solidarios est la course promue par l’équipe de bénévoles de toutes les entreprises de Hijos de Rivera Corporation qui alloue la totalité de sa collection pour soutenir l’activité de la Fédération espagnole des banques alimentaires (FESBAL) et que cette année aura lieu virtuellement. Le processus d’inscription a commencé il y a quelques semaines via le Web www.5kmsolidarios.es et il y a déjà environ 400 coureurs de différentes régions du monde qui ont voulu rejoindre la cause.

Il s’agit de la sixième édition de cette initiative de l’équipe de bénévoles composée d’une partie du personnel des différentes entreprises qui composent le Hijos de Rivera Corporation et qui a la banque alimentaire Rías Altas et le FESBAL en tant qu’organisateurs, et également avec la collaboration d’entités telles que l’Association des hommes d’affaires Agrela, le Consortium provincial contre les incendies et le sauvetage de La Corogne, GLS et Cabreiroá.

Chacun choisit le lieu, le moment et la difficulté de son défi solidaire

Les rues de La Corogne céderont à cette occasion la place à l’environnement que chacun des participants choisit pour faire face à ce défi de solidarité. Les coureurs pourront choisir les deux l’itinéraire comme sa difficulté, et même le jour et l’heure où cela se fera, toujours entre le 28 novembre et le 5 décembre. Pendant cette période, vous devez parcourir la distance de 5 km via l’application officielle précédemment téléchargée sur votre mobile. L’application permettra la géolocalisation, l’enregistrement et la synchronisation de tous les participants.

L’inscription se fait via le site Web www.5kmsolidarios.es. La participation est ouverte à tous, sans limite d’âge, et la visite peut se faire à la fois en courant et en marchant.

Les frais d’inscription sont de 5 euros par personne, sous forme de don, et peuvent se faire jusqu’au 4 décembre. Toutes les personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas participer à la visite, mais qui participent, peuvent collaborer avec des dons «Dorsale 0» sur le Web.

Lors de sa précédente édition à La Corogne, plus de 1 200 participants se sont tournés vers cet événement où coexiste son caractère sportif, ludique et solidaire. A cette occasion, l’esprit festif associé à cet événement est perdu, mais son potentiel de solidarité est renforcé puisque beaucoup plus de personnes pourront accéder à ce test et collaborer avec leurs dons avec l’activité de collecte et de distribution de nourriture auprès des groupes défavorisés à qui aide FESBAL et ses 54 banques alimentaires associées.