Date de publication: vendredi 28 août 2020 10:10

Leeds a confirmé la signature du jeune attaquant d’Arsenal Sam Greenwood pour un montant pouvant atteindre 3 millions de livres sterling.

Les goûts de l’AC Milan et de Manchester United poursuivaient également la star anglaise des moins de 18 ans, mais Marcelo Bielsa a conclu un contrat de trois ans avec son homme.

Leeds aurait payé 1,5 million de livres sterling pour le joueur de 19 ans, dont le style de jeu a été comparé à l’ancien attaquant d’Arsenal et de Man Utd Robin van Persie. Mais ces frais pourraient doubler en fonction des apparences et d’autres facteurs.

Greenwood a rejoint les Gunners de Sunderland en juillet 2018. Il a connu une belle première saison, marquant 10 buts et ajoutant cinq passes chez les moins de 18 ans.

Il a signé un contrat professionnel aux Emirats en juillet 2019 et a marqué six buts lors de ses 22 apparitions aux niveaux U-18 et U-23 la saison dernière.

Greenwood a confirmé sa sortie d’Arsenal sur son compte Instagram jeudi soir.

Il a dit: «Je veux dire un grand merci [you to] Arsenal et les supporters pour les 2 dernières années de ma carrière. Ce fut un honneur de jouer pour le club tout en rencontrant des personnes spéciales et en créant des souvenirs encore meilleurs.

Greenwood devient le dernier jeune prometteur à se diriger vers Elland Road cet été. Il suit les arrivées de Dani van den Hueval, Charlie Allen, Cody Drameh et Joe Gelhardt.

Le quintette essaiera tous de faire sa marque chez les moins de 23 ans, avec un œil sur une convocation de la première équipe.

LEEDS EN TÊTE DE BIG GUNS EN COURSE POUR LAZIO STAR

Leeds a frappé devant le Paris Saint-Germain et Barcelone dans la course pour signer le défenseur de la Lazio Luiz Felipe, selon un rapport.

Les blancs ciblent de nouveaux défenseurs alors qu’ils se préparent pour leur retour tant attendu en Premier League.

Ben White de Brighton est la principale cible du club après le fantastique prêt de 22 ans la saison dernière. Cependant, les Seagulls ont insisté sur le fait que ils ne vendront pas à un rival potentiel de relégation prochain trimestre.

Fribourg Robin Koch est également sur la liste restreinte de Leeds. Selon La Lazio Siamo Noi, cependant, Felipe est devenu une alternative solide.

Barcelone et le PSG avaient auparavant montré un vif intérêt, mais la source affirme que c’est Leeds qui est désormais fermement en tête pour sa signature.

En fait, les pourparlers entre les Blancs et la Lazio se sont «accélérés» ces dernières heures. L’intermédiaire du propriétaire de Leeds Andrea Radrizzani, Lorenzo Tonetti, a pris contact avec le propriétaire de la Lazio, Igli Tare. Lire la suite…