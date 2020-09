Interrogé sur Jayson Tatum après la victoire des Celtics dans le match 7 contre les Raptors, l’entraîneur de Boston Brad Stevens, qui n’a jamais été trop haut ou trop bas, a livré le plus grand euphémisme de la saison NBA en concluant sa réponse.

“Tatum est vraiment bon, fait beaucoup de très bonnes choses”, a déclaré Stevens.

Dans le match “perdant quitte la bulle” de vendredi soir, Tatum a inscrit 29 points, 12 rebonds et sept passes, faisant de lui le troisième joueur de l’histoire de la NBA à diriger les deux équipes dans ces catégories dans un match 7. Les deux autres? Larry Bird et LeBron James.

Tatum, 22 ans, est également devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire avec une ligne de 25-10-5 dans un match 7. Le plus jeune? Un type nommé Kobe Bryant.

Ce n’était pas facile pour Tatum et les Celtics de se débarrasser des Raptors, car il n’y a jamais rien avec ce groupe de Toronto. Le concours final de leur série de deuxième tour ressemblait à un combat de poids lourds avec des combattants épuisés lançant des coups de poing bâclés et s’appuyant les uns sur les autres pour éviter de heurter le tapis.

Mais Tatum est le genre de joueur qui peut percer les défenses les plus difficiles et porter un coup franc. Il est assez grand (6-8) pour tirer sur des gardes plus petits. Sa poignée est suffisamment serrée pour créer de l’espace contre de plus grands avants. Sa passe a atteint un autre niveau lors de ces éliminatoires (quatre matchs avec six passes ou plus contre les Raptors), et ses entraîneurs et coéquipiers ont remarqué son développement.

“Il a juste une bonne idée du match, et il voit beaucoup de couvertures différentes”, a déclaré Stevens. “Dans cette série, il a vu tout ce que vous pouviez voir. Il a fait un excellent travail pour le gérer.”

En plus de tout cela, Tatum est un défenseur d’aile de premier plan, et il n’y a jamais de questions sur ses efforts. Sur ce que Stevens a appelé l’un des jeux du match – avec un blocage incroyable de Marcus Smart à la fin du quatrième quart – Tatum a sprinté dans la voie et a réussi un coup franc manqué avec Boston menant à seulement deux points et 35 secondes à jouer. Il a été victime d’une faute sur le rebond, et il a frappé l’un des deux lancers francs pour pousser cette avance à trois.

“C’est une superstar. Il l’a montré ce soir”, a déclaré le gardien des Celtics Kemba Walker. “N’importe qui [who] avait des questions ou des doutes à ce sujet, il le montra. Jeu 7, jeu le plus important de la série, il a obtenu le plus gros rebond de la série. Enfant spécial et spécial. Il travaille dur. Il veut gagner. Il adore jouer avec ses coéquipiers. Il était incroyable. “

Walker est peut-être l’un des hommes d’État les plus âgés de cette liste des Celtics, mais Tatum est bien en avance en termes d’expérience en séries éliminatoires, ayant disputé près de deux fois plus de matchs d’après-saison. Et tandis que Walker est un All-Star, Smart est un joueur de la première équipe All-Defensive et Jaylen Brown est un jeune attaquant formidable à part entière, Tatum déterminera le plafond de cette équipe.

Quand il s’agit de temps critique et que chaque personne dans le gymnase peut réciter les rapports de dépistage avant et arrière, quelqu’un doit prendre le relais et créer quelque chose là où rien n’existe. On s’attend maintenant à ce que Tatum soit ce quelqu’un, l’option n ° 1, le gars “donne-moi le ballon et mets-toi hors de mon chemin” quand le set s’effondre.

Tatum lui-même vous dira que l’âge n’est pas une excuse.

“Je ne regarde pas vraiment, vous savez, je suis l’un des jeunes”, a déclaré Tatum à l’équipe “NBA on TNT” après le match 7. “J’essaie juste d’être le meilleur joueur sur le court tous les soirs. Je pense que c’est la mentalité que je prends à chaque fois que je marche sur le sol. “

Comme il l’a montré tout au long de cette course, Tatum n’essaie pas seulement d’être le meilleur joueur sur le terrain tous les soirs. Il l’est souvent.

Il n’est pas vraiment bon. C’est une superstar.