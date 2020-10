Afp et Ap

Journal La Jornada

Vendredi 30 octobre 2020, p. a11

Buenos Aires: Diego Maradona, un garçon d’un quartier pauvre de Buenos Aires est devenu un footballeur légendaire. A 60 ans, qui fête ses 60 ans ce vendredi, cet homme contradictoire et arbitraire, provocateur et ingénieux, ami fidèle et redoutable ennemi, a coulé et renaît mille fois pour transcender l’univers du bal.

Né le 30 octobre 1960, il vécut son enfance à Villa Fiorito, un quartier très pauvre à la périphérie de la capitale argentine où il commença à se démarquer par ses merveilles avec le ballon.

Près de deux décennies plus tard, il s’est imposé comme une star mondiale du football, quand avec le ruban de capitaine de l’équipe de l’Albiceleste il a soulevé la Coupe du monde au Mexique 1986. C’est là qu’il a marqué ses buts les plus célèbres: la main controversée de Dieu et le meilleur de l’histoire de la Coupe du monde, tous deux lors d’une victoire 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale.

Je rêve de pouvoir marquer un autre but pour les Anglais, avec ma main droite cette fois, a déclaré Maradona dans une interview au magazine France Football interrogée sur son cadeau d’anniversaire idéal.

El Diez a avoué que sa plus grande fierté était d’avoir rendu les gens heureux avec un bal. J’ai le sentiment d’avoir donné du plaisir et du plaisir aux supporters qui sont venus me voir au stade et à ceux qui m’ont regardé à la télévision.

El Pelusa, comme l’appelaient affectueusement ses parents, a sauté d’un de ces terrains de jeux en terre battue à Los Cebollitas, une filiale du club Argentinos Juniors. Il fait ses débuts avec ce dernier en 1976 puis s’installe à Boca en 1981 avant de signer avec Barcelone.

En 1984, il a été transféré à Naples, un club du sud de l’Italie qui n’avait jamais rien gagné d’important. Dirigé par Maradona, il a été champion d’Italie en 1987 et 1990 et de la Coupe UEFA en 1989.

Avec la veste albiceleste, il a pleuré quand il a reçu la médaille de finaliste de la Coupe du monde 1990 en Italie. Il a joué deux autres coupes du monde: l’Espagne 1982 et les États-Unis 1994, quand il a prononcé sa phrase, ils m’ont coupé les jambes, après avoir donné un contrôle antidopage positif, pour l’éphédrine, en pleine renaissance du football. Cela lui a coûté une suspension de 15 mois, la deuxième de sa vie.

Dans un adieu mémorable en 2001, dans une bombonera pleine de fans, Maradona a fait allusion à ses addictions: j’avais tort et j’ai payé, mais le ballon n’est pas taché.

Plus tard, en tant qu’entraîneur, il a voulu transmettre sa mystique à l’Albiceleste. Il a dirigé l’équipe nationale entre 2008 et 2010 jusqu’à la Coupe du monde en Afrique du Sud, avec Lionel Messi sur le terrain, mais sa carrière a été scellée par une dure défaite 4-0 contre l’Allemagne en quarts de finale.

Maradona était plus que ce joueur avec le gant blanc sur le pied, sur le côté du cœur, comme le décrit le rockeur Andrés Calamaro.

Indomptable, il a affronté la puissance du football mondial, défié la FIFA elle-même, embrassé les dirigeants de la gauche latino-américaine, entretenu une amitié avec Fidel Castro, feu président de Cuba et leader de la Révolution dans le pays des Caraïbes, il a tatoué Ernesto Che Guevara, invité par des cheikhs arabes et est une idole de figures légendaires du sport mondial.

Maradona espérait célébrer six décennies de vie assis sur le banc de Gimnasia y Esgrima La Plata, un club qui lui a donné l’opportunité de revenir au football argentin en tant qu’entraîneur après un long exil au Mexique, où il dirigeait les Dorados de Sinaloa.

Mais le Ten est isolé de manière préventive après avoir été en contact avec une personne présentant des symptômes de Covid-19.

Dans le même entretien avec France Football, il a souligné que les seuls joueurs qui l’enthousiasment pour le football actuel sont Messi et Cristiano Ronaldo. Ils sont bien au-dessus des autres, dit-il. Je ne vois personne les approcher. Pas un seul n’atteint la moitié de ce qu’il fait.