est Mardi, pour continuer avec le nouveau lot de matchs du Ligue des champions de l’UEFA 2020-2021, le PSG et le Leipzig ils affronteront dans le Parc des Princes à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes.

22/11/2020 à 21:28 CET

Ronald Goncalves

Tout d’abord, les locaux gérés par Thomas Tuchel arrivera à la confrontation avec 3 points et 0 dans le différentiel de buts et, par conséquent, à la troisième place du groupe H. En ce sens, son histoire au sein du tournoi rapporte une perte pour Leipzig elle-même (2-1), une victoire sur le Basaksehir (2-0) et une défaite contre Manchester United (2-1).

Au lieu de cela, ceux dirigés par Julian Nagelsmann contesteront la date étant à la deuxième place de la table, siège dans lequel ils sont avec 6 points et -2 dans le différentiel de buts. En outre, ses dossiers de compétition indiquent son victoire sur le PSG, une défaite contre Manchester United (5-0) et une conquête sur le Basaksehir (2-0).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH

Le match entre PSG et le Leipzig de la 4e journée de la phase de groupes de la UEFA Ligue des Champions aura lieu le Mardi 24 novembre à 21 h 00, et la réunion peut être appréciée en Espagne à travers Movistar + Oui Mitele Plus.