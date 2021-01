Les influenceurs Lele pons et Stefania Roitman ont fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir été montrées dans une piscine avec un petit lézard qui apparaît avec son museau enveloppé de ruban noir.

Le mannequin argentin a utilisé son compte Instagram pour expliquer ce qui est arrivé au lézard et assuré qu’ils ne l’ont attaché que par précaution.

«Le lézard est entre d’excellentes mains. Il appartient à un ami de Lele qui s’occupe de lui puisqu’il est bébé dans une région où le lézard est dans les meilleures conditions “Il a déclaré sur ses réseaux sociaux.

Sur le museau attaché, “Il a le ruban au mariage au cas où, parce qu’il ne nous connaît pas. Et ça peut mordre fort. Puis ils l’enlèvent “Nota Roitman.

Ceci est un ABUS ANIMAL, ce n’est PAS légal, et c’est horrible. Que des personnes que vous publiez comme @stefroitmanok et @lelepons rendent cette connaissance virale et publique est très triste.

Avoir un animal pour s’amuser n’est pas acceptable, 2021 et doit encore être expliqué? pic.twitter.com/QztZ9zEY7y

– ta🥀 (@angelitoespos) 17 janvier 2021