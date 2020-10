Là où ils les donnent, ils les emmènent … Jota Jordi s’est moqué il y a quelques jours à ‘El Chiringuito’ du Real Madrid après sa défaite face au Shakhtar en Ligue des champions et a commencé à manger du pop-corn en attendant l’entrée du Juanma Rodríguez. Et le journaliste lui a rendu après le triomphe des merengue à El Clásico samedi dernier avec une émission devenue virale.

Juanma Rodríguez est entré dans le plateau avec un bol de pop-corn. «Bonsoir, ravi d’être ici une nuit de plus. Un, deux trois … »et donc jusqu’à 49 pop-corn qu’il mangeait en les comptant à haute voix, se moquant du banc culé, formé par Jota Jordi et Jorge D’Alessandro.

😂MOMENTAZO !! 😂 @juanma_rguez arrive sur le plateau et mange 49 POPCORN sur le visage de @ jotajordi13 et @pibedale 🍿🍿. # ChiringuitoClásico pic.twitter.com/O11QtFlJwi – El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26 octobre 2020

Un Juanma Rodríguez qui, en revanche, ne cache pas qu’il n’aime pas ce Real Madrid malgré la victoire au Camp Nou: «Je n’ai pas beaucoup d’espoir avec le Real Madrid cette saison non plus, même si je n’avais aucun doute sur le fait que l’équipe allait concourir. toujours arrivé, il a montré son visage, pas seulement avec Zidane, avec tous les entraîneurs. Je pense que le Real Madrid devrait se poser une question. Pourquoi oui hier et contre Shakhtar et Cadix non? Cette question est ce que j’ai à l’esprit. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je me suis amusé à regarder le Real Madrid, je n’aime pas ça ».

Et c’est qu’il y a quelques jours il a inculpé Zidane: «Merci Zidane et au revoir, il faut trouver des solutions maintenant. Le Real Madrid n’attend personne. Le même visage, le même pas d’explications car il ne parle pas de football, il n’a pas d’arguments. Des décisions doivent être prises, le train du Real Madrid n’attend personne, pas même Zidane. Zizou, votre temps est écoulé. Merci et au revoir”.