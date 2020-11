Dans le sillage de Diego Armando Maradona Une photo du cadavre des 10 a été divulguée, et immédiatement après un travailleur du salon funéraire a été congédié pour prendre la photo avec le corps. Cette image s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, provoquant ainsi une grande indignation parmi les adeptes d’El Pelusa le jour où toute l’Argentine est venue à la Casa Rosada pour dire au revoir à leur idole. 24 heures plus tard, Claudio Fernández s’est excusé.

L’avocat de Maradona, Matias Morla, a montré sa colère et assuré qu’il se chargerait personnellement d’enquêter sur l’affaire. L’employé du salon funéraire s’est justifié sur Radio 10: «Que puis-je vous dire? Nous étions en train de l’installer, prêts à le porter, et ils m’appellent «maigre» et mon fils, comme tous les enfants, a levé le pouce et a pris la photo. Je demande à chacun respect et pardon. Je sais que beaucoup de gens ont été offensés, Je sais qu’ils l’ont mal interprété. Ils m’appellent de partout. Je sais que ça dérangeait. Mais jamais arrivé auparavant».

Claudio reconnaît qu’après l’agitation qui a surgi avec l’image, «J’ai reçu une menaces. Je viens du quartier, ils me connaissent. Ils me disent qu’ils vont me tuer, qu’ils vont casser mon camion, menacer mes enfants, et je ne suis pas ce genre de personne. Cette photo n’a pas été prise de mon téléphone, elle a été prise d’un autre, C’est le pire de tous. Je n’ai jamais pensé qu’ils allaient le télécharger. Cette photo insipide était une tendance sur les réseaux sociaux, et elle a énervé à la fois la famille de Diego et les adeptes du joueur qui était Dieu.

Il faut se rappeler que le sillage s’est produit avec le couvercle du cercueil fermé à tout moment, par volonté expresse de la famille. Aucun fan qui est entré dans la Casa Rosada pour dire au revoir à la légende argentine n’a eu accès visuel au cadavre. Le cercueil n’était avec le couvercle ouvert qu’aux petites heures du matin en Argentine, où il n’y avait que de la famille et des amis qui venaient lui faire un dernier adieu.

La photographie a fait sensation et, compte tenu des menaces reçues, le travailleur de la maison funéraire a été obligé de s’excuser publiquement un jour après que le peuple argentin ait dit au revoir à jamais à son idole. Maradona repose déjà en paix au cimetière de Bella Vista avec ses parents.