Gymnastique a commencé du bon pied sa participation à la Coupe de la Ligue professionnelle grâce à la victoire 3-0 sur Patronato. Diego Maradona il a été honoré dans le précédent et, plus tard, il s’est retiré du stade, comme son environnement l’avait convenu à l’avance. Victor Ayala, l’une des personnalités de la réunion, s’est entretenue avec TNT Sports Après la réunion.

“Tout d’abord, nous sommes très heureux car nous avons commencé le tournoi comme ça après presque huit mois, avec une victoire … Plus en tenant compte du fait que c’était à une date heureuse comme l’anniversaire de Diego, nous savions qu’il était important de commencer par le pied. bien et nous l’avons fait », a-t-il commenté.

De plus, le milieu de terrain paraguayen a souligné l’importance de la présence de Diego. «C’est très spécial pour nous à l’époque où il vivait, surtout parce qu’il avait été mentionné qu’il avait été en contact avec un positif et dans la semaine nous ne pouvions pas l’avoir. Nous l’avions aujourd’hui avant d’entrer, cela nous a donné les encouragements nécessaires et nous Nous l’avons félicité pour le 60e anniversaire. C’était la grande motivation pour atteindre le résultat », a-t-il reconnu.

“On avait déjà la tranquillité d’esprit car on avait travaillé avec une équipe, je pense, plus renouvelée, avec une intensité barbare et jouant sans pression. Aujourd’hui on y parvient en mettant de l’intensité et je crois qu’une nouvelle Gymnastique arrive et ils le verront”, prévient-il. Ayala.

Bien qu’il n’ait pas été noté sur le tableau de bord, Ayala était l’une des figures. “Fondamentalement, c’est l’équipe. Il y a de nouveaux joueurs comme Carbonero, qui ont très bien fait. Je suis très content de ce que j’ai fait et, Dieu merci, nous avons pu remporter la victoire”, a-t-il conclu.