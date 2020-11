«L’important est de changer la dynamique maintenant, et les sentiments de l’équipe. Le format de la Ligue est nouveau pour tout le monde, il n’y a pas de place pour l’erreur ou pour s’endormir. Il faut se réveiller maintenant, marquer des points, c’est ce qu’il a souligné aux joueurs. Il est important de changer les sentiments », prévient Arias, qui s’inquiète du fait que l’équipe n’a pas été en mesure de poursuivre la performance offerte lors de la pré-saison.

Lenense a été pénalisé par le virus, puisque son équipe a dû être confinée pendant dix jours pour un positif. Cet arrêt a remarqué. “Ce n’est pas une excuse, il faut réagir maintenant, mais c’est vrai que pour une humble équipe comme la nôtre ça se voit”, dit-il. Face au match contre Caudal, Alfonso Arias aura la perte sûre de Carlos Blanco, qui s’est cassé la clavicule, en plus du doute de certaines coiffes.

L’équipe d’El Sotón espère corriger ses sentiments et devenir plus forte en défense. «Nous devons améliorer la fragilité à l’arrière, zéro but pour et cinq contre ne sont pas de bons chiffres. Je n’ai pas aimé la facilité et la fragilité dont nous avons fait preuve dans les autres jeux », reconnaît Arias.

Les Lenense recevront le Caudal, dans un duel de rivalité de la région, avec des sensations opposées, puisque les Mierenses n’ont pas encore perdu et arrivent en tête du classement. «El Caudal est fait pour la promotion, avec les meilleurs joueurs du troisième. Pour gagner, il doit y avoir de nombreux facteurs, que nous obtenions un match presque rond en défense, une grande efficacité et qu’ils ne réalisent pas leur meilleure journée en attaque », déclare l’entraîneur de Lenense.

De l’autre côté, le match sera spécial pour Chuchi Collado, qui était un joueur et entraîneur de Lenense. Alors que l’équipe de Pola de Lena a perdu ses deux matchs, avec zéro but en faveur et cinq contre; le Caudal en a joué un de plus, avec deux victoires et un nul, avec cinq buts marqués et un seul encaissé.

En raison de la charge du calendrier Tercera, avec deux jours de matchs hebdomadaires, les deux entraîneurs devront apporter des modifications aux alignements. Dans le cas de Caudal Chuchi Collado, il espère récupérer Pelayo, Jandrín et Keko, les joueurs qui ont eu un malaise ces derniers jours.