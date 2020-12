Mis à jour le 23/12/2020 16h59

La Lenovo Legion 5 a plusieurs choses à offrir aux plus intéressés par les jeux vidéo. Avez-vous déjà une idée du système de refroidissement? Ou quels sont les outils logiciels les plus importants? Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je me consacrerai à examiner tout le potentiel de cette machine.

Quelque chose d’important est le refroidissement du Lenovo Legion 5. Son système est le Coldfront 2.0, qui comporte un mécanisme thermique à double canal à 67 lames revêtu de polymère à cristaux liquides et de caloducs en cuivre. À cela s’ajoute le Q Control 3.0, qui permet à l’utilisateur de choisir entre les modes silencieux, équilibré et de performance. Il prend également en charge la double gravure qui pousse le processeur et le GPU à leurs limites et gagne quelques FPS.

Il Lenovo Legion 5 Il dispose également d’un écran IPS FullHD de 39,62 cm (15,6 ″), d’une résolution de 1920 x 1080 et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. À cela s’ajoutent le Dolby Vision, les améliorations de couleur et la plage dynamique.

Le clavier Legion TrueStrike intègre une technologie anti-ghosting ou anti-ghosting et des commutateurs de descente douce à course de touches de 1,5 mm. À cela s’ajoute la deuxième conception de transition, c’est-à-dire que l’utilisateur réalise une pression plus énergique avec la même force sur toute autre touche enfoncée.

En termes d’autonomie, Lenovo Legion 5 Vous pouvez charger de 0 à 50% en moins de 30 minutes avec le Rapid Charge Pro. De plus, le mode hybride désactive la carte graphique indépendante pendant le jeu, et Q Control 3.0 permet au mode silencieux de consacrer de l’énergie au processeur pour étendre l’opérabilité de la machine.

Et pour fermer cette vidéo, il convient de mentionner le Lenovo Vantage, un logiciel qui permet d’optimiser le fonctionnement du Lenovo Legion 5 selon les exigences de vos jeux vidéo et applications. À partir de ce site, vous pouvez équilibrer la machine en fonction de vos besoins et libérer de la mémoire pour de meilleures performances. La bonne chose est que la conception de la plateforme est intuitive.

