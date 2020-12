Mis à jour le 15/12/2020 à 18:39

Le design de la boîte Lenovo Legion 5 C’est assez simple, d’une part vous pouvez voir la couverture principale, ainsi que quelques données techniques de l’équipement. Jetez un œil à tout le contenu disponible dans ce déballage.

Maintenant, nous ouvrons la boîte pour supprimer le Lenovo Legion 5 et il se sent léger pour ses dimensions. Le poids est de 2,5 kilos et la finition en plastique est rugueuse sur la base et lisse sur la surface principale.

Le modèle de ce Lenovo Legion 5 Il est 15ARH05 et correspond à la présentation Phantom Black. L’écran est de 15,6 pouces FullHD, il dispose d’un processeur AMD Ryzen 5 4600H – cela peut varier selon vos préférences. Sur le site Web de Lenovo, j’ai vu un modèle avec Ryzen 7 4800H-, la RAM est de 16 Go, le stockage est de 1 To et la carte graphique est GeForce GTX 1650. Le système d’exploitation est Windows 10.

La Lenovo Legion 5 Il dispose également de quatre ports USB de type A, d’un port USB de type C, d’un port HDMI, d’un port Ethernet, du connecteur de sécurité Kensington et d’un seul port Jack pour casque et microphone.

Au cas où vous vous poseriez la question, le clavier est rétro-éclairé avec une lumière blanche et RVB en option dans quatre zones, et le tapis de souris clique à chaque fois que vous appuyez dessus. Pour clore la présentation du Lenovo Legion 5J’aimerais que vous jetiez un œil à ces détails de conception dédiés à la ventilation.

Maintenant, nous creusons un peu plus profondément dans la boîte et rencontrons trois choses: le guide de démarrage rapide, le cordon d’alimentation et l’adaptateur secteur. Au cas où je ne l’ai pas mentionné auparavant, la batterie Lenovo Legion 5 C’est à quatre cellules.

