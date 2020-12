A l’issue de la phase de groupes de la Coupe Diego Armando Maradona, Gimnasia et Huracán ont fait match nul 0-0 dans un match plein d’émotions et ils ont obtenu le classement à la phase de champion du tournoi.

Une fois la réunion terminée, Harrinson Mancilla, figure du match, a parlé main dans la main avec TNT Sports et s’est ému de se souvenir de Diego Maradona, à qui ils ont rendu un grand hommage dans la forêt.

“C’est un groupe très humble, qui fait face à des difficultés, qui est très résilient et qui met tout sur le terrain pour se remettre. Nous atteignons les objectifs de donner de la joie aux gens“, a commencé le Colombien.

Et dans le même esprit, il a ajouté: “Des personnes importantes nous ont quittés, comme Diego, El Gallego (Méndez), Adrián (González), qui sont des gens que nous aimons beaucoup et que nous voulons leur dédier à tous ».

“Nous avons dû affronter l’adversité et aller de l’avant pour Diego. Quand il était là, il nous faisait nous sentir heureux, il nous donnait du bonheur. C’est cette personne qui nous a donné son affection et nous avons dû faire le maximum d’efforts pour atteindre cet objectif », a poursuivi Mancilla.

Et finalement, il a conclu: “l’avoir là-bas était un plus, sachant que nous avions cet énorme soutien, ce grand homme … Le simple fait de le voir vous inspirait, Il nous a dit que la plus belle chose était de jouer au ballon, qu’il fallait en profiter, qu’il fallait jouer avec notre cœur. Il nous a transmis son humilité, sa gentillesse, il nous a ouvert son cœur et nous a couverts comme ses enfants. “