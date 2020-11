Soyez un coach de Barcelone, ou toute équipe très exigeante, a ses risques, ses soucis, ses ennuis et ses batailles. Il y a beaucoup à gérer, à gérer. Depuis quelque temps maintenant, dans Can Barça les problèmes se généralisent. Il y en a beaucoup, ils émergent tous et convergent les uns avec les autres. Le dernier, après les récentes déclarations de Leo Messi, est d’une taille importante, XL. L’Argentin a parlé de “fatigue” qui traîne, de la lourdeur et de la satiété qui s’accumule étant l’épicentre du brouhaha culé.

Messi Il n’est pas le seul ennuyeux avec tout le bruit que le Barça Ces derniers mois. Ronald Koeman, Malgré le peu de temps qu’il a passé sur le banc de culé, il est déjà brûlé. Le Néerlandais, lors de la conférence de presse avant le choc contre lui Athlète de Madrid de ce lendemain, il a montré sa fatigue avec tout le désordre qui a été généré une fois de plus autour Griezmann et l’Argentine.

Je peux comprendre que Leo soit énervé. Après un si long voyage poser des questions sur Antoine, je pense que c’est un manque de respect. Je comprends que de votre part il s’agit de chercher une polémique, mais dans le vestiaire je n’ai pas vu de mauvaise relation entre les deux. Si quelqu’un a dit quelque chose, je pense qu’il est parti Griezmann comme son client depuis trois ans, donc ce sont des conneries », justifie-t-il Koeman Sans dribbler le sujet, c’était la deuxième question qu’ils lui posaient et elle tournait déjà autour de la polémique entre ses deux joueurs. Clin d’œil du Néerlandais jetant une cape à l’Argentin: «Je dois défendre Leo, car après 15 heures de voyage, ils font un contrôle d’une heure, et puis vous trouvez beaucoup de presse qui vous pose beaucoup de questions. C’est incroyable ce qu’il a fait pour ce club, il est la personne principale qui doit prendre sa décision sur son avenir.

Il y avait plus de questions sur le sujet mais Koeman c’était clair. “Je ne répondrai plus aux questions à ce sujet”, il a dit après un troisième et “Je ne vais plus répondre” après un quatrième. Le Néerlandais a l’air brûlé, ils parlent plus de questions extra-sportives que de football, peut-être parce que l’équipe ne finit pas de partir, étant solvable et régulière, ou peut-être à cause de tout ce qui bouge à Barcelone: ​​démissions, réductions de salaire, sorties de certains joueurs …

«J’ai toujours entendu Griezmann dire qu’il n’avait aucun problème avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur: soit vous êtes avec, soit contre lui», Ont été les déclarations de l’ancien agent des Français, Éric Olhats, qui a provoqué un nouveau schisme dans le Barcelone. Le nième dans quelques mois. Ce ne sera pas le dernier.