Peu de temps après le retour du football en Argentine via la Coupe de la Ligue professionnelle, ce midi Michelangelo Russo il a pris la parole lors d’une conférence de presse impromptue en plein air et n’a laissé aucun sujet intact.

Le DT était de bonne humeur et a répondu à toutes les questions avec le calme qui le caractérise. Pour démarrer, il a soutenu qu’il est “très heureux que le football argentin reprenne ses activités” tout en anticipant que “le football argentin est très homogène”.

En premier lieu, l’entraîneur a évoqué le tirage au sort du rival de la Copa Libertadores (c’était l’Inter Porto Alegre): “En Coupe, il y a six équipes brésiliennes, c’est un pourcentage élevé, cela pourrait nous toucher et cela nous a touchés. Nous respectons tout. le monde, quand on cherche, on le fait avec de plus grandes choses, on ne choisit pas de rivaux, on fait confiance à beaucoup d’entre nous.

Face au début de la Coupe de la Ligue professionnelle, il a précisé que “l’équipe va finir de la définir entre aujourd’hui et demain, certains ont besoin de jouer, c’est difficile de choisir car nous sommes à des niveaux égaux”.

Mais en plus, Russo a parlé rapidement de certains footballeurs et n’a pas évité les questions. À propos de ville, par exemple, il a déclaré que “Sebastián est un cas où nous, au-delà du juridique, avons travaillé sur l’humain, ce qui compte le plus pour nous. En tant que groupe de travail, nous avons toujours été proches de lui, mais sur le plan humain, en dehors de la justice, nous nous intéressons aux gens ».

Bien qu’il n’ait pas précisé s’il reviendrait sur les courts lors des prochains matches, il a ajouté que “nous avons beaucoup travaillé, il va très bien, nous espérons que cette situation est résolue et nous trouvons le moment et le chemin, car ce qui ne nous donne pas plus de raisons c’est qu’il va bien. Bien qu’il nous ait pris dans une pandémie et en tant que club, il nous a obligés à réfléchir à beaucoup de choses, notamment pour éviter, avec les psychologues du club, ce qu’est la violence et tout. Ce n’est pas facile d’éduquer et de mettre un norme. Pour Boca, c’est important. ” Et il a fait remarquer: “Punir est très facile, prévenir et éduquer est autre chose.”

En outre, il a évoqué la blessure musculaire de Andrada qui ne sera pas aux prochains matches et cherchera à arriver dans les conditions pour le match aller des Libertadores. “Le truc d’Andrada, c’est la précaution, car c’est un joueur de l’équipe nationale et nous arrivons aux huitièmes de finale. Nous allons voir l’évolution. Il s’entraîne là-bas lundi ou mardi. De notre côté on ne dit pas le nombre de jours, c’est plus de précaution qu’un autre. Ceux qui viennent à nous sont importants, au moins nous voulons avoir la tranquillité d’esprit. Plus maintenant avec une double compétition. Cela a à voir avec cela. Plus tard, nous déciderons de le remettre ou non, car il est un gardien de but national. ” dit le technicien.

Un joueur important qui pourrait revenir dans l’équipe est Cristian Pavón. Suite au départ de Guillermo Barros Schelotto du LA Galaxy, Kichan devrait rentrer à Xeneize en janvier. “Nous n’avons pas parlé, c’est un joueur de Boca. S’il revient, nous allons nous asseoir et discuter. Il est trop tôt pour définir. le DT comptait.

Au cours de la semaine, on a aussi beaucoup parlé des paroles d’Ameal qui avait été enthousiasmé par le fait que Riquelme jouer à nouveau pour les points. “Qu’Ameal a proposé qu’il revienne? Et il doit s’entraîner beaucoup, haha. Je comprends le président aussi et au-delà du désir, qui ne le veut pas? Tout fan de Boca aimerait ça. J’ai eu la chance d’en profiter en tant qu’entraîneur, et Le meilleur. Ce sont des situations qui échappent à la forme et tout, mais bon, le président a dit une expression de désir et de bienvenue. C’est la pensée des gens de Boca et de ceux qui ne le sont pas trop. J’espère que nous pourrons à nouveau profiter des joueurs comme lui, c’est très difficile », a déclaré Russo.

Amande C’étaient d’autres de ceux mentionnés dans les questions avant son absence au cours des dernières semaines aux pratiques de Boca. A propos de lui, Russo a déclaré que “nous n’avons pas eu beaucoup de traitement, le peu dont nous avons parlé reste entre nous. Ce sont des résolutions. Nous restons en marge, cela reste dans leur environnement”.

À propos de la propriété de Soldano et la position dans laquelle il joue, Russo a indiqué que “Soldano joue depuis Soldano” tout en reconnaissant que “Nous parlons de l’absence de but et de tout, et nous cherchons à l’améliorer. Nous sommes au top. Mais ce n’est pas non plus le problème. Boca est une équipe compacte et homogène.”

Une autre des questions qu’ils ont posées à DT concernait sa continuité. Selon les informations traitées par TNT Sports, Russo a déjà accepté de renouveler son contrat (expire en décembre) et le continuerait encore un an. À cet égard, il a déclaré: “Je veux rester, nous allons officialiser la tranquillité et de la manière dont le club a, mais sans problèmes, haha. Officiel d’abord.”

Russo a annoncé qu’il était satisfait de l’équipe dont il disposait, bien qu’il n’ait fermé la porte à aucun autre renfort. Pour conclure, il a souligné le travail de Cardona et a déclaré que “le travail d’Edwin a deux choses, il travaille dur et bien, il nous donne des variantes. L’important est qu’il soit bien, connaisse Boca, ce sont des choses qui avant de faire venir un joueur que nous mettons en place. Il est resté longtemps sans jouer, il est revenu. On attend beaucoup de lui. Du jour au lendemain je sais qu’il n’y a rien, mais il y a des possibilités qui à un moment donné sont ce dont nous avons besoin, l’important est de les avoir. “