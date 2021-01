Ángel Rodríguez, lors d’un match. | Irma Collin

Ángel Rodríguez, entraîneur de Langreo, a analysé hier la semaine de l’équipe du Barça, marquée par le marché hivernal avec le départ de deux de ses joueurs (Davo et Toquero) et le match dans lequel les Langréens affronteront Vetusta dimanche. (Nouveau Ganzábal, 16h30). Rodríguez commence à supposer qu’il va perdre des pièces dans cette fenêtre de marché d’hiver. Son équipe se porte bien – troisième vitesse de son groupe au rythme des «géants» comme Burgos et Cultural et surtout Numancia – et ses jeunes joueurs commencent à être appréciés par les autres clubs.

Pour l’entraîneur du Barça, «Il est évident» que Langreo est désormais le centre d’attention de nombreux regards, puisque «l’équipe fait bien les choses et joue avec les jeunes. Et quand les jeunes réussissent, les gens viennent le voir “. Rodríguez ne s’inquiète pas du départ de Davo, par exemple, qui a signé pour l’Atlético de Madrid pour jouer pour leur filiale. «Si nous perdons des troupes, nous en aurons d’autres. Je ne vais pas me plaindre s’ils partent et je ne vais pas me plaindre si personne ne vient. Avec ce que nous avons, nous pouvons avancer », a déclaré l’entraîneur de l’équipe de Cuencas.

Rodríguez préfère regarder à l’intérieur et s’inquiéter pour ceux qui sont et vont rester. Et l’un d’eux est Adrián Llano. Le milieu de terrain continue de se remettre de la blessure survenue lors du match contre Burgos au premier tour. “Nous ne savons pas quand il commencera avec le groupe”, a-t-il reconnu, ajoutant: “Il est dans la dernière ligne droite de sa récupération. Nous n’allons pas forcer pendant une semaine après toutes les épreuves que cette blessure a traversées ».

Donc Llano ne sera pas dans le match ce dimanche contre Vetusta. «C’est une filiale qui joue très bien au football et qui fait très bien les choses. C’est un adversaire difficile. Il nous a déjà rendu les choses très difficiles dans son domaine et il se passera sûrement la même chose ici “, a prévenu l’entraîneur Leon. Rodríguez ne fait pas confiance au 4-0 que Burgos a approuvé la dernière journée contre Emilio Cañedo: «C’est le premier résultat de cette saison si encombrant dans un groupe aussi régulier. Parce que tu as une mauvaise journée, tu ne peux pas penser que ce sera comme ça chaque semaine. ”

Et quant à ce qu’il attend au deuxième tour, que Langreo débute en barrages, Rodríguez a déclaré: «Le vestiaire est très ambitieux. Nous sortons chaque match pour gagner. Une autre chose est qu’alors nous obtenons les résultats que nous voulons car il y a un rival devant vous qui complique tout. Espérons qu’au deuxième tour, nous serons aussi ambitieux que nous l’étions au premier ».

Transféré à l’Atlético de Madrid. Davo Fernández deviendra un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid après que Langreo et le club colchonero aient conclu un accord pour le transfert de l’ailier. L’attaquant de 21 ans originaire de Miere rejoint les rangs de la filiale de l’Atlético, coulé au classement de son groupe en Deuxième B. Davo a été une pièce fondamentale pour les hommes de Ganzábal, avec qui il a réussi à marquer deux buts en Ligue et un en Coupe. Fédération. Le Langreo entrera un petit montant comme transfert. Davo avait rejoint le projet Langreo au début de la saison et avait un contrat jusqu’en juin de cette année.

Vous résiliez votre contrat. Un autre qui quitte le club Lango est Toquero. Langreo a annoncé hier que “les deux parties ont convenu de la fin de la relation contractuelle qui liait l’attaquant et notre club jusqu’à la fin de la saison”. Alejandro Montes, Toquero, a joué dans la filiale du Sporting et a été le meilleur buteur de l’équipe Atletico dans la division Honneur. Il a signé pour Deportivo Aragón, une filiale de Saragosse. Curieusement, le directeur sportif du club Maño est Miguel Torrecilla, ancien responsable de la politique sportive du Sporting.