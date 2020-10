Le match de Ligue des champions entre Manchester City et Porto a été «chaud», surtout sur les ailes techniques et sur les bancs. Sergio Conceiçao et Pep Guardiola ont eu un duel dialectique intense et L’entraîneur de Porto a reproché aux cityzens d’être le seul à allumer la mèche.

Manchester City a battu les “ Dragoes ” 3-1 et il était visiblement en colère à la fin du match. Interrogé sur tout ce qui s’est passé en dehors du terrain, il a blâmé Santpedor. “Mis à part la façon dont il a parlé aux joueurs de mon équipe et aux arbitres, je comprends maintenant ses propos dans le précédent parlant du poids que le banc de Porto avait au cours du match. Il en était un exemple fantastique”, Conceiçao a argumenté.

Les plaintes de Sergio Conceiçao

L’entraîneur portugais a continué avec ses plaintes à Guardiola. “Il a réussi à parler de notre pays et ce n’était pas de jolis mots sur ce qu’est notre pays”, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par le journal portugais ‘Record’. “Celui qui ne le sent pas n’est pas le fils de bonnes personnes et je devais lui répondre”Conceiçao a poursuivi, très en colère, pour conclure: “La position de M. Guardiola pendant le match n’était pas agréable et celle des membres du banc adverse non plus”, en référence au reste des composantes, entre les remplaçants et le personnel d’entraîneurs, de Manchester City. “Celui qui a eu le plus à se plaindre était le banc de Porto”, a conclu le sélectionneur de l’équipe portugaise.

Porto est allé de l’avant sur le tableau d’affichage avec un superbe but de Luis Fernando Díaz à la 14e minute, mais le “bleu ciel” a inversé le score avec des cibles de “Kun” Agüero, d’un penalty, Gundogan et Ferran Torres.