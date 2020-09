Avec la diminution du nombre d’équipes NBA restantes dans la bulle Disney World d’Orlando, la ligue a permis aux familles des joueurs d’entrer dans les limites restreintes, rendant possible de nombreuses réunions attendues depuis longtemps.

Les entraîneurs, cependant, n’ont pas la même opportunité, ce avec quoi Mike Malone, entraîneur des Denver Nuggets, est en désaccord.

Kim Klement-USA TODAY Sports

S’adressant aux médias sur place vendredi, Malone a critiqué la politique de la ligue qui empêche les familles des entraîneurs de les rejoindre dans la bulle, la qualifiant de «criminelle par nature».

«Je dis, ‘Honte à vous, NBA.’ C’est fou », a déclaré Malone. «Ma famille me manque, et je pense que je parle pour moi, pour mes entraîneurs et probablement tous les entraîneurs ici. Soixante jours et ne pas avoir le privilège de faire venir ma famille ici, pour moi, est de nature criminelle, et cela ne devrait pas l’être. “

Malone cite une politique selon laquelle les arbitres sont autorisés à amener un invité dans la bulle, mais les entraîneurs ne le sont pas. La raison pour laquelle la ligue n’autorise pas les membres de la famille des entraîneurs à entrer dans la bulle est inconnue, mais comme les finales de la NBA ne devraient pas commencer avant le 30 septembre, nous n’avons probablement pas entendu le dernier des entraîneurs exprimer ses griefs au sujet de cette restriction déroutante.