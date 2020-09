Sergio Ramos a été le footballeur choisi pour accompagner Luis Enrique lors de la conférence de presse précédant l’Allemagne-Espagne correspondant à la première journée de la Ligue des Nations. Avec le sujet de la sortie possible de Messi dans la chambre à coucher, le joueur du Real Madrid a parlé de la situation de l’équipe nationale et de la saison prochaine.

Changements dans les appels

«C’est vrai que plus on se connaît, mieux c’est pour aller sur le terrain, mais le coach teste et voit quels sont les joueurs les plus appropriés, ce qui est compliqué avec ce calendrier et COVID. Dans le meilleur moment de l’équipe nationale, nous étions presque toujours les mêmes, mais maintenant nous sommes dans une situation différente. Là, je devais être le jeune homme et maintenant diriger en tant que capitaine. La fusion entre les anciens combattants et les jeunes est bonne. Ils sont jeunes, mais nous avons tous la même soif de faire des choses importantes et nous sommes sur la bonne voie.

Luis Enrique

«Son retour est toujours une immense joie. C’est un excellent entraîneur et cela se reflète dans le bilan qu’il a. Après le malheur qu’il a subi et son départ, pour nous, son retour a été une très bonne nouvelle. Nous sommes très heureux d’être à votre service ».

Messi et son possible départ du Barça

«C’est une question que nous devons laisser de côté, cela ne nous concerne pas. Je crois que Leo a gagné le respect de décider de son avenir, je ne sais pas s’il le fera de la meilleure façon. Nous aimerions tous qu’il continue à Barcelone ».

Renouvellement avec le Real Madrid

«C’est un sujet que nous n’avons pas encore abordé, mais qui ne nous inquiète pas. Il est vrai que mon avenir ne me préoccupe pas car je suis au Real Madrid depuis de nombreuses années et je n’avais jamais envisagé de partir. Si nous voulons parvenir à un accord, je pense qu’il n’y aura pas de problème.

Jouez aux Jeux Olympiques

«Honnêtement, j’aime jouer match par match. Je vais voir, je sais que c’est l’une des années les plus difficiles à cause du COVID et le calendrier est très juste, avec des matchs tous les trois jours. Ça va être une crise cardiaque. Sur le plan personnel je pourrais vous dire que j’aimerais tout jouer et vivre toutes les expériences, mais on verra. Nous verrons comment la saison évolue, mais je suis ambitieux et j’espère pouvoir vous dire la même chose à la fin de la saison.

Il est préférable de ne pas avoir Messi dans les classiques

« À la fin, Leo rend les classiques plus beaux et le Barça meilleur. Il y a peu à ajouter à cet égard. Comme je l’ai dit, il a mérité le respect de décider de son avenir et nous verrons ce qui se passera. Ce n’est pas une nouvelle très inquiétante pour nous.

Calendrier et sélection

« Chacun l’aborde d’une manière. Chaque fois qu’il y a un engagement envers l’équipe nationale, je l’aborde comme une occasion de plus de représenter mon pays. Dans mon cas, j’essaie de jouer chaque match au plus haut niveau et de faire ce travail invisible pour durer toute la saison. Nous aurons le temps à la maison dans dix ans pour nous doser. Tu ne sais jamais ce qui va se passer et je me sens privilégiée à chaque fois que je viens ici, surtout quand je sors sur le terrain.